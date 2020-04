Primal Fear: Album "Metal Commando" nagrany

Speed / powermetalowcy z niemieckiego Primal Fear zakończyli nagrania nowej płyty.

Primal Fear przed premierą / Kevin Nixon/Metal Hammer Magazine/Future /Getty Images

"Metal Commando", 13. studyjny album podopiecznych Nuclear Blast Records, wyprodukował Matt Sinnner, basista Primal Fear. Miksem zajął się uznany duński fachowiec Jacob Hansen.

"Nie chcę się chwalić, ale każdy z nas dał z siebie wszystko i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego materiału i jego brzmienia. Można śmiało powiedzieć, że to nasz najlepszy album, a zarazem być może i najmocniejszy. Idealne połączenie naszych korzeni z aktualnym stylem" - przekonuje Matt Sinner.



"Metal Commando" będzie mieć swą premierę 17 lipca. Pierwszy singel, "Along Came The Devil", pojawi się 15 maja.



Zobacz wideoklip "King Of Madness" Primal Fear z 2018 roku: