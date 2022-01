Koncern Media Music Group kupił za 250 mln dolarów prawa do całego katalogu utworów brytyjskiego muzyku Davida Bowiego - poinformowały amerykańskie media. Umowa obejmuje m.in. prawa do wszystkich piosenek z 26 albumów studyjnych artysty wydanych za jego życia oraz opublikowanego już po śmierci albumu "Toy".

Zawarta ze spadkobiercami Bowiego transakcja dotyczy również praw do utworów z dwóch albumów współtworzonej przez muzyka grupy Tin Machine, a także wszystkich singli, muzyki filmowej i innych dzieł artysty - wylicza agencja AP.

Warner Media Group nie podał informacji o finansowej stronie zawartej w poniedziałek umowy. Według źródeł telewizji CNN prawa do spuścizny po Bowiem zostały sprzedane za ok. 250 mln dolarów. Portal Variety informuje, że cena przekroczyła podaną przez CNN sumę. Koncern zyska więc prawo do utworów stworzonych przez blisko sześć dekad działalności artystycznej Bowiego, w tym hitów takich jak "Space Oddity", "Heroes", "Let’s Dance", "Changes" czy "Rebel Rebel".

Umowa obejmuje również prawa do pośmiertnego albumu "Toy", którego fizyczną premierę zapowiedziano na piątek - dzień, w którym minie 75 lat od urodzenia artysty. Bowie zmarł 10 stycznia 2016 r., dwa dni po swoich 69 urodzinach.