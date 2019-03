Poznaliśmy datę pogrzebu Keitha Flinta z The Prodigy. Apel do fanów

29 marca w Essex odbędzie się pogrzeb frontmana The Prodigy, Keitha Flinta. Członkowie zespołu zaapelowali do fanów o liczne przybycie na procesję z kościoła na cmentarz.

Keith Flint zostanie pochowany w Essex /Ian Jennings/Capital Pictures / East News

Keith Flint zmarł w poniedziałek (4 marca) w wieku 49 lat. Nieprzytomnego gwiazdora znaleziono około 8 rano w jego domu w Essex.

Na oficjalnym profilu na Instagramie wiadomość o śmierci Flinta potwierdził Liam Howlett.

"Nie mogę uwierzyć w to, co mówię, ale nasz brat Keith odebrał sobie życie w weekend. Jestem zszokowany, wściekły, zmieszany i mam złamane serce... Spoczywaj w pokoju, bracie" - napisał.

Tydzień po śmierci Flinta, oficjalny komunikat i wstępne wyniki sekcji zwłok opublikowała brytyjska policja. Według oficjalnego raportu wokalista The Prodigy zmarł w wyniku powieszenia.



Wstępne wyniki sekcji zwłok nie kończą jednak śledztwa. Obecnie policja czeka na wyniki badań toksykologicznych. Do 23 lipca dochodzenie w tej sprawie zostaje zawieszone.



Pogrzeb wokalisty odbędzie się 29 marca w Essex o godzinie 14, godzinę później ciało muzyka zostanie przeniesione na cmentarz. Członkowie zespołu zaprosili fanów na procesję po ceremonii, aby złożyli swojemu idolowi ostatni hołd i po raz ostatni mogli "zrobić dla niego hałas".

Sama uroczystość w Kaplicy Mariackiej będzie miała charakter prywatny i pojawia się na niej jedynie rodzina i przyjaciele zmarłego. Dla czekających pod kościołem fanów, przygotowane zostaną głośniki.



Ojcowie chrzestni sceny rave, brytyjska formacja The Prodigy ma na koncie ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie.

Początki grupy sięgają końca lat 80., gdy w jednym z angielskich klubów poznali się Keith Flint, Liam Howlett oraz Leeroy Thornhill. Debiutancki album grupy, zatytułowany "Experience", ukazał się w 1992 roku, zajmując 12. miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Międzynarodową sławę The Prodigy przyniosły jednak dopiero kolejne dwa albumy: "Music for the Jilted Generation" oraz "The Fat of the Land", na którym znalazł się kultowy "Firestarter".

Zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach - Jarocin 2016, Open'er 2009 i 2015, Orange Warsaw 2012 i 2014, Przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach.