Powstanie film o Maryli Rodowicz. Udziału w nim odmówił Daniel Olbrychski

Powstanie film o gwieździe polskiej estrady - Maryli Rodowicz. Wyreżyseruje go Alicja Albrecht, która chciała, aby w produkcji wystąpili wszyscy partnerzy piosenkarki. Udziału odmówił jednak Daniel Olbrychski.

Powstaje film o życiu Maryli Rodowicz AKPA

Za reżyserię filmu o życiu Maryli Rodowicz odpowiada Alicja Albrecht, która ma na swoim koncie m.in. dokument o Wojciechu Młynarskim.



Reklama

Jak podaje magazyn "Na żywo" to on chciała, by w produkcji pojawili się wszyscy życiowi partnerzy Maryli. Wśród nich jest Daniel Olbrychski, który, jak podaje źródło, nie zgodził się na zagranie w filmie, by nie budzić bolesnych wspomnień.



"Daniel nie chce wracać do przeszłości. Wszystko na temat ich miłości zostało już powiedziane. Po co powtarzać to w filmie? To dla niego za dużo" - podał magazyn "Na żywo". Sam aktor jak dotąd nie zabrał jednak głosu w tej sprawie.

Zdjęcie W latach 70. Maryla Rodowicz i Daniel Olbrychski byli parą / AKPA

Daniel Olbrychski był jednym z trzech partnerów Maryli, spotykali się w latach 70. Ich płomienne uczucie nie przetrwało próby, jaką był wynikający z pracy tryb życia artystki, o czym Olbrychski napisał w książce "Maria Antonina":

"Byłem przekonany, że to jest na całe życie. Tylko w pewnym momencie zacząłem nie wytrzymywać tych ciągłych wyjazdów i powiedziałem jej o tym. Ale Maryla nie potrafiła bez tego żyć, to było dla niej bardzo ważne. I słusznie, bo udowodniła przez kilkadziesiąt lat fantastycznej, nigdy nieopadającej kariery, że jest królową".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maryla Rodowicz: Nie czuję się legendą Newseria Lifestyle

W postać głównej bohaterki wcieli się przyjaciółka Maryli Rodowicz - Klaudia Majkowska.

Królowa polskiej sceny była też związana przez 7 lat z Krzysztofem Jasińskim, z którym ma dwójkę dzieci - syna Jana i córkę Katarzynę. W 1986 Maryla Rodowicz wyszła za mąż za Andrzeja Dużyńskiego, z którym ma jednego syna - Jędrzeja.

Maryla Rodowicz i jej sylwestrowe szaleństwa 1 10 Jedną z gwiazd tegorocznego Sylwestra z Dwójką w Zakopanem będzie Maryla Rodowicz. Początek transmisji w TVP2 zaplanowany jest na godzinę 20. Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 10