Powrót Witchmaster. Kiedy premiera nowej płyty "Kaźń"?

"Kaźń", szósty longplay Witchmaster, nagrano w Satanic Audio (Blaze Of Perdition, Behemoth). Za konsolą zasiadł Harald Grunberg. Miks i mastering odbył się w tym samym studiu pod okiem Haralda Grunberga i Inferno. Okładkę zaprojektował Durda.

"Powracamy po siedmiu latach ciszy, by zaoferować wam kolejną dawkę chaosu i hałasu. Od 1996 roku raz po raz staczamy się w otchłań absurdalnego teatru okrucieństwa, deprawacji i mroku, pijąc krew z czaszek i obgryzając kości dawnych bogów. Mamy nadzieję, że zawiedziemy was po raz kolejny" - anonsują swoje nowe dokonanie muzycy Witchmaster.



Przypomnijmy, że Witchmaster tworzą Reyash (bas / wokal; także w Supreme Lord, eks-Vader, Christ Agony), Geryon alias Kali (gitara / wokal; Five The Hierophant, eks-Profanum), Inferno (perkusja; Azarath, Behemoth) i Bastis (wokal; eks-Profanum).



Następca płyty "Antichristus Ex Utero" (2014 r.; Osmose Productiona) ujrzy światło dzienne 25 listopada nakładem pilskiej Agonia Records. "Violence & Blasphemy", debiutancki album Witchmaster z 2000 roku, możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo WITCHMASTER Violence & Blasphemy - 2000 [FULL ALBUM]

Oto lista utworów albumu "Kaźń":

1. "Sound Of Crushed Skull"

2. "War Metal Haiku“

3. "Alle Gegen Alle“

4. "Poison Chalice"

5. "Zdychaj ***** Nazareńska"

6. "All-consuming Hate"

7. "Circle Of Bayonets"

8. "Hostile Declaration"

9. "Master Knife Sacrifice"

10. "Like Flies On Scum"

11. "Rune of Destruction"

12. "White Madness"

13. "Trails Of Blood"

14. "Kaźń"