Powrót Speckmann Project

Speckmann Project - przedsięwzięcie Amerykanina Paula Speckmanna, mieszkającego w Czechach frontmana Master oraz pioniera ekstremalnego metalu w USA - wraca na deathmetalową scenę z albumem "Fiends Of Emptiness".

Następca debiutu "Speckmann Project" z odległego 1991 roku powstał w ścisłej współpracy z wszędobylskim Szwedem Roggą Johanssonem z Paganizer, Ribspreader, Revolting i wielu innych grup, który nie tylko zagrał na basie i gitarze, ale i skomponował całość materiału; nie jest to zresztą pierwszy przypadek kolaboracji obu muzyków.

Reklama

Na "Fiends Of Emptiness" wystąpili też gościnnie szwedzki gitarzysta prowadzący Kjetil Lynghaug oraz brytyjski perkusista Jon Rudin, obaj dobrzy znajomi Johanssona. Nagrania odbyły się w Szwecji, wyjąwszy wokale, które Speckmann zarejestrował w czeskim studiu Shaark. Powrotny longplay Speckmann Project spod znaku oldskulowego amerykańskiego death metalu ujrzy światło dzienne 22 kwietnia pod banderą duńskiej Emanzipation Productions (CD, na winylu, cyfrowo).

Urodzimy w Chicago, 58-letni Paul Speckmann zapewnił dodatkowo, że nagrania kolejnego materiału Speckmann Project odbędą się już w roku 2023, bowiem kontrakt z duńską wytwórnią obejmuje dwa albumy.

Tytułowego numeru z albumu "Fiends Of Emptiness" Speckmann Project możecie posłuchać poniżej:

Wideo Speckmann Project - Fiends of Emptiness (lyric video)

Debiut "Speckmann Project" z 1991 roku możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo Speckmann Project - Speckmann Project [Full Album] 1991

Oto lista utworów płyty "Fiends Of Emptiness":

1. "Absolute Power"

2. "Indifferent"

3. "A Sick Carnival"

4. "Destroy The Weak"

5. "The Stall"

6. "The Corporate Twisted Control"

7. "Fiends Of Emptiness"

8. "The Victims In Silence Lay"

9. "The So-Called Tyrants"

10. "A Diabolical Sense Of Proportions"

11. "Canceled"

12. "Then The Calm Before The Storm"

13. "Through Darkness".