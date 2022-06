Power From Hell z albumem "Shadows Devouring Light". Kiedy premiera?

"Shadows Devouring Light", pierwsza od trzech lat płyta Power From Hell, powstała w studiu Gringhouse w Rio de Janeiro. Miks i mastering wykonano w Dark Paradise Recordings w Sao Paulo, czym zajął się Kleber de Oliveira Hora alias Bloodhunter, gitarzysta Power From Hell. Okładkę zaprojektował chilijski artysta Rodrigo Pereira Salvatierra.

Formacja podzieliła się właśnie z fanami "Silence", pierwszą kompozycją z nowego albumu.

"Choć 'Silence' odzwierciedla nową epokę w naszej muzyce, częściowo nadal brzmi jak dawny Power From Hell. Ci z was, którzy przez ostatnie lata byli na bieżąco z naszym zespołem, z pewnością to zauważą. Pod względem gitarowych riffów utwór ten charakteryzuje dość złożone podejście, brzmi jednak prosto i bezpośrednio" - wyjaśnił Sodomic, grający na gitarze wokalista i główny kompozytor w szeregach grupy z okolic Sao Paulo.

Reklama

Siódmy album Brazylijczyków będzie zarazem pierwszym materiałem Power From Hell pod banderą francuskiej Debemur Morti Productions. Płyta ujrzy światło dzienne 30 września (CD, na winylu, cyfrowo).

Z premierowym numerem "Silence" Power From Hell możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Power From Hell - Silence

Oto lista utworów albumu "Shadows Devouring Light":

1. "Forsaken By The Father"

2. "Silence"

3. "The Serpent’s Earthly Throne"

4. "Shadows Devouring Light"

5. "Primordial Impurity"

6. "Mother Of Abominations"

7. "Wings Of Perdition"

8. "Eve's Holy Vulva"

9. "Adversary Of Creation"

10. "Summoning The Abjection".