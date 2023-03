Porzucił Hollywood i... zamieszkał na wsi. "Są niezwykle mili"

Dodał, że to właśnie na zacisznym angielskim odludziu może cieszyć się spokojem, a przede wszystkim być sobą. "Prawdę mówiąc, jestem dość nieśmiały. A w Somerset mogę po prostu być sobą - i to jest miłe. Mogę chodzić do sklepów, nie martwiąc się o to, że będzie mi towarzyszył tłum ludzi proszących o selfie. Oczywiście, nie mam z tym problemu, ale do pewnego momentu. Czasem robi się zbyt tłoczno" - dodał gwiazdor.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fani Johnny’ego Deppa w euforii po werdykcie sądu © 2022 Associated Press

Johnny Depp nagrał płytę z Jeffem Beckiem. To był jego ostatni album

W ostatnich latach Johnny Depp częściej widywany jest na scenie z gitarą niż w filmach. W ubiegłym roku wraz z Jeffem Beckiem wydał album "18". Legendarny gitarzysta odnalazł bratnią duszę w Johnnym Deppie, gdy poznali się w 2016 roku. Szybko połączyły ich samochody i gitary, a większość czasu spędzali, próbując się nawzajem rozśmieszać. Jednocześnie Beck zaczął doceniać umiejętności Deppa w pisaniu piosenek i jego słuch muzyczny. Talent aktora i chemia między nimi w końcu przekonały Becka, że powinni nagrać razem album.

Depp przystał na propozycję gitarzysty i w 2019 roku rozpoczęli pracę. W ciągu kolejnych trzech lat zarejestrowali zarówno utwory Deppa, jak i szeroki wachlarz coverów - od utworów celtyckich, przez piosenki z wytwórni Motown, po numery The Beach Boys i Killing Joke. W 2020 roku, w czasie pandemii, dali przedsmak swojej współpracy, prezentując bardzo pasującą do ówczesnej sytuacji swoją wersję "Isolation" Johna Lennona.

"Kiedy Johnny i ja zaczęliśmy grać razem, to naprawdę rozpaliło naszego młodzieńczego ducha i kreatywność. Żartowaliśmy, że znów czujemy się jak osiemnastolatkowie, więc taki wybraliśmy tytuł płyty" - wyjaśniał przy okazji lipcowej premiery Beck.

Clip Jeff Beck Isolation

W ciągu ostatnich 12 lat Depp nagrywał i koncertował z zespołem Hollywood Vampires, który założył wraz z Alice Cooperem i Joe Perrym. Supergrupa wydała dwa albumy studyjne, na których gościnnie wystąpiły największe gwiazdy rocka, w tym Paul McCartney, Dave Grohl i Joe Walsh. Na liście gości znajduje się również Jeff Beck, który zagrał na gitarze w utworze "Welcome To Bushwackers", który znalazł się na drugiej płycie Hollywood Vampires, "Rise" z 2019 roku.

Jeff Beck zmarł w styczniu tego roku.