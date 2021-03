Popowa grupa BTS na czele listy najlepiej sprzedających się artystów 2020 roku

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI, Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego) ogłosiła zestawienie artystów, których utwory najchętniej kupowano w ubiegłym roku. Pierwsze miejsce przypadło południowokoreańskiemu zespołowi BTS. Popowa grupa wyprzedziła takie gwiazdy, jak Taylor Swift, która ten tytuł dzierżyła w zeszłym roku, Drake'a, The Weekend i Billie Eilish.

Reklama

Zespół BTS cieszy się popularnością na całym świecie /Cindy Ord/WireImage /Getty Images

Nagroda przyznawana jest na podstawie danych sumujących m.in.: światową sprzedaż albumów oraz pobrania utworów z internetu.

Reklama

BTS ma podwójny powód do świętowania. Południowokoreański zespół zapisze się bowiem w historii jako pierwsza niezachodnia grupa muzyczna, która trafiła na pierwsze miejsce zestawienia IFPI. Sukces tego boysbandu jest tym większy, że nie śpiewają tylko po angielsku.

Zespół BTS, znany również jako Beyond The Scene, powstał w 2013 roku i tworzy go siedmiu artystów - Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V i Jungkook.

Grupa stała się światowym fenomenem, wynosząc K-pop na arenę międzynarodową, a o ich popularności niech świadczą pobite rekordy: są pierwszymi koreańskimi artystami, którzy dotarli ze swoją płytą na pierwsze miejsce na liście albumów Billboard 200, teledysk do utworu "Dynamite" zyskał największą liczbą wyświetleń w ciągu 24 godzin; zaledwie w 3 godziny i 31 minut zyskali milion obserwujących na TikToku, bijąc tym samym rekord Guinnessa.

Clip BTS Dynamite

"BTS to globalne zjawisko. Mieli kolejny wspaniały rok... i nieustannie znajdują kreatywne i angażujące sposoby na podzielenie się swoją historią ze światem. Pokazują, jaką moc ma muzyka" - podkreśliła Frances Moore, dyrektor IFPI.

W zestawieniu poza koreańskim zespołem znaleźli się również: Taylor Swift, Drake, The Weeknd, Billie Eilish, Eminem, Post Malone, Ariana Grande, Juice WRLD, Justin Bieber.