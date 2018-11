Popek i Stitches znów w duecie. Ich wspólne zdjęcie podbija sieć

Wygląda na to, że Popek ponownie połączy siły z pochodzącym z Miami raperem Stitchesem. Polak wrzucił na swojego Instagrama zdjęcia z kolegą ze Stanów, zapowiadając kolejną współpracę.

Popek zapowiedział kolejną płytę /Artur Zawadzki / Reporter

Przypomnijmy, że Popek i Stitches mieli ze sobą okazję współpracować już kilka lat temu. Na albumie "Monster 2" z grudnia 2014 roku w utworze "Scars And Stitches" gościnnie pojawił się właśnie Amerykanin.

Ponownie raper z Florydy pojawił się w numerze "International Gangsta" z płyty "Król Albanii" Popka i Matheo.

"Właśnie przyjechał do mnie mój brat Popek z Polski" - pisał na Instagramie Stitches. "Bracia z innej matki. Czekajcie na to, co dla was szykujemy" - komentował u siebie Popek, zapowiadając przy okazji kolejną płytę.

Przypomnijmy, że w październiku Popek i Matheo wydali kolejny album "Dr Jekyll And Mr Hyde". Krążek zadebiutował na 14. miejscu listy OLiS.



