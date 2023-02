Bob Dylan w ubiegłym roku koncertował w Europie i Wielkiej Brytanii. Jak podaje Rolling Stone, 54-letni Andy Day marzył, by zobaczyć kiedyś na żywo legendę muzyki - zwłaszcza dlatego, że jego teść był wielkim fanem jego twórczości. Zdecydował się kupić bilet na jeden z koncertów "Dylana" w londyńskim klubie Koko w listopadzie 2022 roku. Po fakcie zorientował się, że trafił jednak na koncert popowej wokalistki DYLAN.

Zdziwiona piosenkarka już wtedy dowiedziała się o tej sytuacji, bo Andy ostatecznie wraz z rodziną wybrał się na koncert. Natasha Woods, bo tak naprawdę nazywa się DYLAN, uznała wtedy, że na wypadek, gdyby jeszcze kiedyś doszło do podobnego zdarzenia, nauczy się jednej z piosenek Boba Dylana.

Pomylił Dylana z DYLAN. Rozczulający gest piosenkarki

W jakiś sposób 23-letnia piosenkarka dowiedziała się, że podczas wtorkowego koncertu w Shepherd's Bush Empire na widowni znów obecny jest wspomniany mężczyzna. Zwróciła się do niego ze sceny. "Był taki koleś o imieniu Andy Day, który pojawił się na moim koncercie ze swoim teściem i jego żoną, bo myślał, że przychodzi na Boba Dylana i sądzę, że są oni z nami dziś wieczorem" - stwierdziła.

"Wiele razy to się zdarzyło na tej trasie, ktoś nawet doszedł do punktu, że kupował koszulki, a potem się orientował, że to DYLAN a nie Bob Dylan. I jako wielka fanka Boba, gdy dorastałam, pomyślałam, że zagram cover - to jest dla Andy'ego i jego rodziny" - dodała ze sceny. I po chwili specjalnie dla nich zagrała piosenkę "Knockin On Heaven's Door".