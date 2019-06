Pomnik Czesława Niemena w Białogardzie. Kiedy uroczyste odsłonięcie?

W sobotę (29 czerwca) w samo południe na Placu Wolności w Białogardzie odbędzie się uroczyste odsłonięcie pomnika Czesława Niemena.

Czesław Niemen zmarł w styczniu 2004 r. /Marianna Osko / East News

To właśnie w Białogardzie w młodości mieszkał Czesław Niemen, który razem z rodziną w ramach powojennych repartiacji trafił do Polski w 1958 r.

Czesław Niemen: 15 lat od śmierci wybitnego artysty 1 9 17 stycznia 2004 roku, w wieku 65 lat zmarł Czesław Niemen. Artysta od wielu lat cierpiał na nowotwór układu chłonnego. Po śmierci ciało wybitnego twórcy zostało zgodnie z jego wolą skremowane. Pogrzeb muzyka odbył się 30 stycznia 2004 roku na warszawskich Powązkach. Żegnało go ponad 2,5 tys. ludzi w tym władze państwowe. Autor zdjęcia: Marianna Kowalska Źródło: East News 9

Pomnik muzyka stanął tuż za rogiem Piwnicy Pod Papugami, klubu muzycznego, którego właścicielem jest Wiesław Kubasik, przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Czesława Niemena w Białogardzie.

"Uważam jednak, że to nie jest i nigdy nie będzie zimny pomnik ze spiżu, a pomnik zbudowany z ludzkich serc. Zbudowany przez ludzi kochających Czesława Niemena - z Białogardu, z całej Polski, z całego świata. Szczerość intencji i zaangażowanie tysięcy miłośników Artysty jest nie do przecenienia. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję" - napisała na Facebooku Maria Gutowska, córka Czesława Niemena z pierwszego małżeństwa z Marią Klauzunik.

Autorem rzeźby jest Artur Wochniak.



Zdjęcie Najważniejsze kobiety w życiu Czesława Niemena: Małgorzata Niemen, Eleonora Niemen, Maria Gutowska i Natalia Niemen - zdjęcie z 2009 r. / Radosław Nawrocki / Agencja FORUM

Przypomnijmy, że 16 lutego minęła 80. rocznica urodzin Czesława Niemena, jednego z najpopularniejszych polskich twórców wszech czasów.

"Był inny niż my wszyscy. Wyrastał ponad przeciętność. Nosił kapelusze, długie kozaki i peruki, co wówczas było odbierane jako wyjątkowe dziwactwo" - mówił po śmierci Czesława Niemena Marek Gaszyński, dziennikarz muzyczny, krytyk i autor słów m.in. do wielkiego przeboju "Sen o Warszawie" (posłuchaj!).

Z drugiego małżeństwa z Małgorzatą Niemen artysta miał dwie córki: Natalię i Eleonorę.

Natalia Niemen w 2017 r. wydała płytę pod wszystko mówiąc tytułem "Niemen mniej znany".