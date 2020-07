Polskie gwiazdy łączą siły jako Nadzieja All Stars: Zobacz teledysk "Ponad tęczą"

Muzyczny projekt Nadzieja All Stars powstał do książki-cegiełki "Nadzieja", której autorami są m.in. noblistka Olga Tokarczuk, Wiesław Myśliwski, Hanna Krall, Andrzej Stasiuk i Mariusz Szczygieł. Do sieci właśnie trafił teledysk "Ponad tęczą", w który zaangażowało się ponad 20 gwiazd polskiej sceny.

W projekcie Nadzieja All Stars zaśpiewali m.in. Kuba Badach i Natalia Kukulska AKPA

Cały dochód ze sprzedaży książki "Nadzieja" jest przekazywany ośrodkom pomocy społecznej dla osób starszych, najbardziej dotkniętych przez pandemię koronawirusa. Książka powstała całkowicie społecznie, wszystkie zaangażowane w nią osoby i podmioty pracowały charytatywnie.

Wśród autorów znaleźli się m.in. noblistka Olga Tokarczuk, Hanna Krall, Wiesław Myśliwski, Ewa Lipska, Andrzej Stasiuk, Mariusz Szczygieł, Magdalena Grzebałkowska i Joanna Bator. Książka trafi do sprzedaży 8 lipca.



W ślad za pisarzami i pisarkami, poszli artyści muzyczni i tak powstał projekt Nadzieja All Stars. Za aranżację utworu "Ponad tęczą" odpowiada aranżer i dyrygent Krzysztof Herdzin, a polską wersję tekstu światowego hitu "Over the Rainbow" napisał poeta, autor tekstów wielu znaczących polskich piosenek Jacek Cygan.

Łącznie w nagraniach udział wzięło 21 osób - w tym wokaliści: Kuba Badach, Hanna Banaszak, Urszula Dudziak, Igor Herbut, Zuza Jabłońska, Natalia Kukulska, Marcin Maciejczak, Alicja Majewska, Grzegorz Markowski (Perfect), Adam Nowak (Raz Dwa Trzy), Małgorzata Ostrowska, Ania Rusowicz, Mietek Szcześniak oraz Mariusz Patyra (skrzypce).

Sekcję instrumentalną nagrali Krzysztof Herdzin (keyboard), Michał Dąbrówka (perkusja), Robert Kubiszyn (kontrabas), Krzysztof Lenczowski (wiolonczela), Dawid Lubowicz (skrzypce), Mateusz Smoczyński (skrzypce) oraz Michał Zaborski (altówka).