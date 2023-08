Przypomnijmy, że 15-letnia Sara James to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Młoda wokalistka podbiła nie tylko Polskę, ale również Europę (drugie miejsce na Eurowizji Junior 2021) i USA (finał amerykańskiej edycji "Mam talent").

Wokalistka, które niedawno nagrała nowy utwór "Brighter Days" pochodzącym z Czech wokalistą Benem Cristovao, swoje pierwsze kroki na scenie stawiała w TVP, a dokładniej rzecz biorąc w "The Voice Kids".

Reklama

Pierwszy występ Sary James w TVP. Cleo oniemiała z wrażenia!

Sara James była uczestniczką czwartej edycji "The Voice Kids" , którą wyemitowano wiosną 2021 roku. 12-letnia wtedy wokalistka już od samego początku pokazywała, że ma ogromny talent wokalny.

Młoda piosenkarka podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę Demi Lovato - "Anyone". Jednak to nie do gwiazdy "Camp Rock" porównali ją trenerzy.

"Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana" - wyznała poruszona i zaskoczona Cleo po występie Sary.

Niezwykły głos i dojrzała interpretacja 12-latki oszołomiła nie tylko Cleo ale również Dawida Kwiatkowskiego oraz Tomsona i Barona z zespołu Afromental.



"Już wiemy po co to wszystko robimy, po co tu jesteśmy - żeby usłyszeć ciebie i przeżyć to razem z tobą. Dziękuję ci z głębi serca "- wyznał Tomson.



"Jeżeli kto się mnie spyta, dla kogo jest program 'The Voice Kids' od razu powiem - dla takiej Sary!" - mówił Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po występie.



James ostatecznie wygrała całą edycję, będąc podopieczną Tomsona i Barona. Później je kariera wystrzeliła, a Polkę z Ośna Lubuskiego poznał cały świat.