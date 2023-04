Trwająca obecnie 21. edycja programu "American Idol" wchodzi w decydującą fazę. Uczestników oceniają Katy Perry , Luke Bryan i Lionel Richie , a występy kolejnych kandydatów do zdobycia sławy śledzi regularnie blisko 7 milionów widzów.

Do grona 20 najlepszych właśnie awansowała 21-letnia Kaeyra, a właściwie Karolina Baran.

Wnuczka zmarłego w 2014 r. Michała Szepelawego, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, w ostatnim etapie zaśpiewała przebój "Bruises" Lewisa Capaldiego , akompaniując sobie na fortepianie.

Reklama

Wideo Kaeyra Sings Powerful Cover Of Lewis Capaldi's "Bruises" - American Idol 2023 Top 20

"Niesamowity talent", "powinna być w czołowej trójce", "jest prawdziwą artystką", "jest cudowna", "uwielbiam jej głos" - zachwycają się internauci w komentarzach.

Po tym występie dowiemy się, czy wsparcie telewidzów będzie na tyle wystarczające, by znalazła się w Top 12. Zwycięzcę "Idola" poznamy 21 maja.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Rolka Rozwiń

Polka podbija "American Idol". Kim jest Karolina Baran?

Karolina Baran przez kilka lat mieszkała w Los Angeles - tam też ukończyła Musicians Institute College w Hollywood. Jest córką polskich imigrantów z Raciborza (w programie wspiera ją mama - Joanna, właścicielka szkoły muzycznej). Jej pierwsze występy wokalne odbywały się, gdy miała zaledwie 12 lat.

Sześć lat temu Kaeyra próbowała swoich sił w programie " America's Got Talent " i pomimo że usłyszała cztery razy "tak", nie pojawiła się już później w show.

Instagram Post Rozwiń

"Pamiętam, że pomyślałam wtedy, że to troszkę za dużo jak na 15 lat. Uświadomiłam sobie, że nie jestem jeszcze gotowa jako osoba i jako artysta. Nie wiedziałam, jakie piosenki chcę śpiewać, nie wiedziałam, jak się chcę ubierać. Wiedziałam tylko, że lubię śpiewać, ale to było za mało" - mówiła w wywiadzie dla Radia Rampa.

Instagram Post Rozwiń

Kaeyra może pochwalić się m.in. tym, że śpiewała hymn USA podczas meczów amerykańskich drużyn sportowych. W Polsce występowała także na Top of The Top Sopot Festival w 2021 roku.

Karolina Baran nie ukrywa swojego polskiego pochodzenia i ciągle podkreśla, że jest córką Polaków. Bardzo chętnie mówi po polsku, co słychać nawet na nagraniu w programie, gdy uspokaja swoją mamę mówiąc do niej po polsku: "Nie płacz". 21-latka liczy, że odniesie sukces w programie, którzy otworzy jej drzwi do wielkiej kariery.