Pod koniec sierpnia 2020 r. do sieci trafił pierwszy cover sygnowany nazwą Polish Metal Alliance. Wówczas muzycy przygotowali własną wersję "The Trooper" z repertuaru Iron Maiden. Nagranie zebrało ponad 790 tys. odsłon i zachwyt internautów.

Wideo Polish Metal Alliance - The Trooper (Iron Maiden cover)

Pomysłodawcami projektu byli muzycy metalowej formacji Chainsaw, którzy do współpracy zaprosili czołówkę rodzimej sceny ciężkiego rocka i metalu.

Kolejnymi przerobionymi utworami były "Painkiller" z repertuaru Judas Priest (ponad 430 tys. odsłon), "I Want it All" grupy Queen (358 tys.), "Stars" charytatywnego projektu Hear N' Aid (ponad 530 tys.) i "Raining Blood" grupy Slayer (114 tys.). Po kilkumiesięcznej przerwie projekt zaprezentował kolejny cover - "Metal Heart" niemieckiej grupy Accept (niespełna 100 tys.).



Muzycy teraz wzięli na warsztat "Stargazer" pochodzący w oryginale z płyty "Rising" grupy Rainbow. Od premiery tego wydawnictwa minęło 46 lat, a 12 lat temu zmarł wokalista Ronnie James Dio.



"Dla wielu z nas jest swoistym opus magnum w muzyce rockowej. Mowa o płycie "Rising" zespołu Rainbow. Na koniec jako mały spojler dodamy, że jednocześnie trwają prace nad 3 ostatnimi utworami jakie przygotował dla Was Polish Metal Alliance" - czytamy.

Tym razem za wykonaniem stanęli wokalista Maciej Koczorowski (Chainsaw), gitarzyści Wojtek Cugowski, Jarek Chilkiewicz (zespół Piotra Cugowskiego), Piotr Mańkowski (Wolf Spider), basista Tomasz Targosz (CETI), perkusistka Beata Polak (Wolf Spider) i grający na klawiszach Mirek Skorupski (White Highway).

Wideo Polish Metal Alliance - Stargazer (Rainbow cover)