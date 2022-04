Pod koniec sierpnia 2020 r. do sieci trafił pierwszy cover sygnowany nazwą Polish Metal Alliance. Wówczas muzycy przygotowali własną wersję "The Trooper" z repertuaru Iron Maiden. Nagranie zebrało ponad 770 tys. odsłon i zachwyt internautów.

Wideo Polish Metal Alliance - The Trooper (Iron Maiden cover)

Pomysłodawcami projektu byli muzycy metalowej formacji Chainsaw, którzy do współpracy zaprosili czołówkę rodzimej sceny ciężkiego rocka i metalu.

Kolejnymi przerobionymi utworami były "Painkiller" z repertuaru Judas Priest (ponad 410 tys. odsłon), "I Want it All" grupy Queen (345 tys.), "Stars" charytatywnego projektu Hear N' Aid (ponad 500 tys.) i "Raining Blood" grupy Slayer (100 tys.).

Reklama

Po kilkumiesięcznej przerwie projekt zaprezentował kolejny cover - tym razem muzycy sięgnęli po klasyk "Metal Heart" niemieckiej grupy Accept, której wokalistą wtedy był Udo Dirkschneider. Na samym początku mamy kosmetyczną zmianę w tekście: zamiast "It is 1999" słyszymy "It is 2022".



Wideo Polish Metal Alliance - Metal Heart (Accept cover)

Za nową wersję odpowiadają wokaliści Maciej "Maxx" Koczorowski (Chainsaw, Doctrine X) i Krzysiek Sokołowski (Nocny Kochanek), gitarzyści Marek Pająk (Vader, Esqarial) i Jarek Chilkiewicz (Piotr Cugowski, Bracia), basista Tomasz Targosz (CETI) i debiutująca w tym gronie perkusistka Beata Polak (Wolf Spider). Gościnnie wsparli ich Robert "Kazon" Kazanowski (Nocny Kochanek; chórki), Mirek Skorupski (White Highway; chórki, klawisze) i Jarek Niemiec (tar azerski, rubab kaszmirski, shourangiz i tampura).

Zachwyceni fani w komentarzach ponownie dopytują, kiedy Polish Metal Alliance wypuści płytę lub kiedy planuje koncerty z prezentowanym materiałem.

Wideo Accept - Metal Heart 1985 live