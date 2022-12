Rowan Atkinson to brytyjski aktor i komik. Największą sławę przyniosła mu rola kultowego Jasia Fasoli. Emitowany w latach 1990 - 1995 serial zdobył popularność na całym świecie. Emitowany był również w Polsacie.

Serial cieszył się takim zainteresowaniem, że doczekał się dwóch pełnometrażowych filmów - "Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm" oraz "Wakacje Jasia Fasoli".

Córka Rowana Atkinsona. Mało kto wie, że robi karierę w show-biznesie

W latach 1990 - 2015 roku żoną Atkinsona była Sunetra Sastry. Małżeństwo miało dwoje dzieci - syna Benjamina i córkę Lily.

I to właśnie Lily stara się w ostatnim czasie zrobić karierę. Jest aktorką, piosenkarką oraz tancerką w burlesce. Córka Rowana obecnie używa nazwiska matki, a zaczęła to robić krótko po tym, jak doszło do rozwodu jej rodziców. Lily nie zdradziła jednak, czy miało to związek z rozwodem.

Córka Rowana Atkinsona występowała m.in. w teatrze, na West Endzie wystawiała swoją jednoosobową sztukę "Lily". Zagrała również kilka epizodów w filmach m.in. w "Tooth" oraz w filmach z ojcem - "Wakacje Jasia Fasoli" i "Johnny English Reaktywacja".

Lily Atkinson stara się też rozkręcić swoją muzyczną karierę. Działa solowo jako Lili Sastry. Wydała pod tym szyldem utwory: "My Tone" (zrealizowano do niego też teledysk) oraz "Enough". Razem z Simonem Mosem tworzy natomiast elektroniczny duet Ilivati. Projekt wydał singel pt. "Desole".