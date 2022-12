Urodzona we Włoszech Jessie James Decker jest wokalistką country i gwiazdą telewizji. Na koncie ma trzy albumy, a na Instagramie obserwuje ją 4,2 mln użytkowników. Prywatnie jest żoną Ericka Deckera, byłego futbolisty. Małżeństwo ma troje dzieci.

Pod koniec listopada, celebrytka, modelka i wokalistka opublikowała fotografię swoich dzieci. Każde z nich pozowała w kąpielówkach i pokazywało umięśniony brzuch.

Wygląd dzieci piosenkarki wywołał mieszane reakcje fanów. "Przepraszam, ale to nie wygląda dobrze"- pisał jeden z komentujących. Pojawiły się tez opinie, że dzieci gwiazdy "wyglądają dziwnie"

Jessie James Decker staje w obronie dzieci. "To niemiłe"

Wokalistka na przytyki w stronę jej pociech zareagowała bardzo emocjonalnie. Szybko zdecydowała się odpowiedzieć na zaczepki.

"To smutny świat, w którym zdrowie, super aktywne dzieci, uprawiające sport, mające naturalną masę mięśniową, nazywane są dziwnymi" - komentowała.

"Od jednej matki do drugiej. Proszę nie nazywajcie moich dzieci dziwnymi, bo nie wyglądają tak, jak sobie to wyobrażacie. To niemiłe" - napisała.



Kolejny atak na Jessie James Decker

To nie pierwszy raz, gdy Decker walczy z internetowymi hejterami. W 2021 roku odkryła, że jest nagminnie atakowana na jednym z wątków na Reddicie, gdzie krytykowano jej wygląd.

"To okropne i nie mogę uwierzyć, że to się dzieje na świecie, że ludzie naprawdę to robią" - mówiła.

"Tak przytyłam w ostatnim czasie. Mam na tym punkcie obsesję. Próbowałam utrzymać wagę, ale przez ostatni rok zdecydowałam, że odpuszczę sobie i będę cieszyć się pełnią życia" - mówiła.

"Jak możecie budzić się i ze sobą wytrzymać? Jestem wstrząśnięta tym, co przeczytałam" - przyznała.