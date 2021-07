Jessie James Decker odpowiada hejterom. "Jak możecie ze sobą wytrzymać?"

Jessie James Decker internetowego odkrycia dokonała 13 lipca. Jak przyznała podczas transmisji na Instagramie, obraźliwe komentarze w specjalnym wątku na Reddcie "rozerwały jej serce".

Piosenkarka przyznała, że jest przerażona obraźliwymi uwagami pod swoim adresem. Nie kryła przy tym łez.

"To okropne i nie mogę uwierzyć, że to się dzieje na świecie, że ludzie naprawdę to robią" - mówiła.

"Tak przytyłam w ostatnim czasie. Mam na tym punkcie obsesję. Próbowałam utrzymać wagę, ale przez ostatni rok zdecydowałam, że odpuszczę sobie i będę cieszyć się pełnią życia" - mówiła.



"Ćwiczę i jem to, na co mam ochotę. Jestem przekonana, że przytyłam kilka kilogramów" - dodała

Gwiazda przyznała, że w przeszłości ważyła nawet 52 kilogramy. Następnie odpowiedziała krytykom jej wyglądu. Komentarze z Reddita nazwała obrzydliwymi.

"Jak możecie budzić się i ze sobą wytrzymać? Jestem wstrząśnięta tym, co przeczytałam" - przyznała.

Wokalistka dodała, że jej pewność siebie przez złośliwe komentarze została mocno podkopana. Całą sytuacje nazwała znęcaniem się.

"Mam nadzieję, że moja córka nie dorośnie w świeci, w którym ludzie robią takie rzeczy" - dodała.

Pochodząca z Włoch Jessie James Decker jest wokalistką country i gwiazdą telewizji. Na koncie ma trzy albumy. Prywatnie jest żoną Ericka Deckera, byłego futbolisty. Małżeństwo ma troje dzieci.