Pogrzeb Romualda Lipki w Lublinie. "Żegnamy wybitnego artystę" [TRANSMISJA TV]

Za nami msza pogrzebowa Romualda Lipki w Archikatedrze Lubelskiej. Klawiszowiec i współtwórca wielu przebojów Budki Suflera zostanie pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Trumna z ciałem Romualda Lipki w Archikatedrze Lubelskiej /Wojtek Jargiło / PAP

Ostatnie pożegnanie lidera Budki Suflera rozpoczęło się w Archikatedrze Lubelskiej o godzinie 13:00.

Pogrzeb Romualda Lipki

"Godzinę wcześniej ciało zmarłego zostanie wprowadzone do świątyni. Następnie odbędzie się krótki koncert organowy w wykonaniu Stanisława Maryjewskiego. Po mszy najprawdopodobniej chór przy akompaniamencie zespołu odśpiewa utwór Budki Suflera 'Czas ołowiu' ( posłuchaj! )" - zapowiadał ks. Adam Lewandowski, proboszcz parafii archikatedralnej.

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył arcybiskup lubelski Stanisław Budzik. Pożegnanie muzyka transmituje TVP Lublin, a także oficjalny kanał lubelskiej Archikatedry i społecznościowe kanały Radia Lublin.

Romuald Lipko zostanie pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie, nie w rodzinnym grobowcu, lecz w wybranej przez siebie kwaterze.

Miejsce na najstarszej i najbardziej znanej nekropolii we wschodniej Polsce wykupił sobie już kilka miesięcy temu.



Romuald Lipko zmarł 6 lutego w wieku 69 lat. Przyczyną śmierci był nowotwór dróg żółciowych wątroby. Chorobę zdiagnozowano u niego w połowie 2019 r.

W ostatnim pożegnaniu biorą udział m.in. muzycy Budki Suflera (m.in. perkusista Tomasz Zeliszewski, basista Mietek Jurecki, nowy wokalista Robert Żarczyński) i współpracujący z zespołem wokaliści - Izabela Trojanowska, Urszula i Felicjan Andrzejczak, a także wieloletni frontman Budki - Krzysztof Cugowski z synem Piotrem Cugowskim. W Archikatedrze pojawili się również m.in. Beata Kozidrak, Ryszard Poznakowski, dziennikarze muzyczni Roman Rogowiecki i Marek Sierocki.

Słowa pożegnania w świątyni wygłosili m.in. prezydent Lublina Krzysztof Żuk i Michał Komar, wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

"Żegnamy wybitnego artystę, ale przede wszystkim wspaniałego człowieka o wielkim sercu. Człowieka bardzo skromnego. Takiego go widziałem w grudniu, gdy rozmawialiśmy o jego planach, o nowych koncertach. Żegnamy niezwykłego ambasadora naszego miasta. Pan Romuald Lipko był liderem najbardziej lubelskiego z lubelskich zespołów" - mówił na mszy Krzysztof Żuk.

Po zakończeniu mszy w kościele muzycy Budki Suflera z Felicjanem Andrzejczakiem za mikrofonem wykonali utwór "Czas ołowiu".

Miasto Lublin dla fanów twórczości Budki Suflera przygotowała specjalne autobusy, który dowiozą ich bezpłatnie na cmentarz. Będzie wystawiony także telebim, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli oglądać uroczystości żałobne.

"Mieszkańcy, którym nie uda się bezpośrednio wziąć udziału w mszy świętej w Archikatedrze, będą mogli oglądać jej przebieg na telebimie ustawionym na placu Katedralnym" - poinformowała Katarzyna Duma, rzecznik prasowy prezydenta Lublina.



Godzinę przed pogrzebem, trębacz z balkonu ratusza zagrał hejnał, melodię "Cisza" i wielki hit Budki Suflera "Jolka, Jolka pamiętasz" ( posłuchaj! ). Te same utwory zabrzmiały z ratusza w dniu śmierci Romualda Lipki.

Romuald Lipko nie tylko napisał muzykę do największych przebojów Budki Suflera, takich jak "Jolka, Jolka pamiętasz", Takie tango", "Bal wszystkich świętych" ( sprawdź! ), "Cień wielkiej góry" ( posłuchaj! ), "Jest taki samotny dom", "Za ostatni grosz" ( posłuchaj! ), "Memu miastu do widzenia", "Moja Alabama", "Ratujmy co się da", ale również komponował dla innych artystów.

Pisał dla m.in. Anny Jantar ("Nic nie może wiecznie trwać" - posłuchaj! ), Urszuli ("Dmuchawce latawce wiatr" - posłuchaj! , "Malinowy król"), Zdzisławy Sośnickiej ("Aleja gwiazd" - sprawdź! ), Maryli Rodowicz ("Tak nam słodko, tak nam gorzko") czy Izabeli Trojanowskiej ("Jestem twoim grzechem", "Wszystko, czego dziś chcę" - sprawdź! ).

"Dla Was istnieliśmy i graliśmy. Ja osobiście tworzyłem z myślą o ludziach i z nadzieją, że nasza muzyka będzie im towarzyszyć w życiu i czynić je niekiedy przyjemniejszym. Pomyślałem, że utwory, które napisałem wraz z moimi kolegami, autorami tekstów, dla wielu polskich gwiazd stały się już częścią życia tych ludzi, którzy je latami słuchali i pokochali" - mówił Romuald Lipko, który jesienią 2019 r. reaktywował Budkę Suflera po pięcioletniej przerwie (już bez Krzysztofa Cugowskiego za mikrofonem).