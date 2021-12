"Poeci +": Damian Ukeje, Tymon Tymański, Limboski, Michał Sołtan i inni

Jak mawiał astrofizyk Stephen Hawking "Tam gdzie jest życie, jest i nadzieja". Poezja to życie. Muzyka to życie. Te dwie sztuki potrafią dać nadzieję, potrafią sprawić, że wiara człowieka przeniesie góry.

Z taką intencją, powstał projekt "Poeci +" - cenieni muzycy spotkali się na pandemicznym koncercie pod koniec grudnia 2020 r. Występ odbył się bez publiczności, a jego zapis teraz pojawił się na płycie.



W nagraniach uczestniczyli Damian Ukeje (zwycięzca pierwszej edycji "The Voice of Poland"), Tymon Tymański (legenda polskiej sceny niezależnej, juror ostatniej edycji "Must Be The Music" w Polsacie), Limboski (półfinalista drugiej edycji "MBTM") i Michał Sołtan (uczestnik dziewiątej odsłony "MBTM", finalista Debiutów na festiwalu w Opolu 2018).

Ich autorskie kompozycje napisane zostały specjalnie do wierszy Władysława Broniewskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Józefa Baki, Andrzeja Bursy, Seweryna Goszczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Wyspiańskiego. Za aranżacje odpowiada kierownik muzyczny Miłosz Oleniecki (instrumenty klawiszowe).

Wokalistom na scenie towarzyszył zespół w składzie: Rafał Dutkiewicz (perkusja), Filip Jurczyszyn (gitara basowa), Adam Lewandowski (instrumenty perkusyjne), Rafał Dubicki (trąbka, fluegelhorn), Marcin Kajper (saksofony - od sopranu po barytonowy, flet), Alicja Baranowska (I skrzypce), Paulina Kardas (II skrzypce), Magda Krawczyk (altówka), Zuzanna Falkowska (wiolonczela) i Marcin Gałązka (gitara w utworach "Fiński nóż" i "Miłość").

Oto program płyty "Poeci +":



1. "Uwertura: Robotnik z Radomia"

2. Tymon Tymański - "Fiński nóż"

3. Damian Ukeje - "Bez imienia"

4. Limboski - "Przy sadzeniu róż"

5. Michał Sołtan - "I ciągle widzę ich twarze"

6. Damian Ukeje - "Dłoń"

7. Tymon Tymański - "Miłość"

8. Limboski - "Uwaga o wieczności"

9. Michał Sołtan - "Co? Jej powiedzieć?".

