Rakim Allen, znany jako PnB Rock, urodził się 9 grudnia 1991 roku w Filadelfii. Do tworzenia muzyki zainspirał go album "Take Care" Drake'a, który chłopak usłyszał w wieku 19 lat.

Dużą sławę przyniósł mu singel "Fleek" z 2015 roku. Później Allen współpracował z wieloma artystami, w tym z Edem Sheeranem i Chance the Rapperem przy utworze "Cross Me". Najbardziej znanym kawakiem rapera jest "Selfish". Ostatnią piosenkę, pt. "Luv Me Again", wydał 2 września.

W poniedziałek 12 września 30-latek został śmiertelnie postrzelony w restauracji. Chłopak był tam ze swoją dziewczyną, która zamieściła zdjęcie z lokalizacją na Instagramie.

Allen został przewieziony do szpitala, niestety nie udało się go uratować. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

"Zastrzelił ofiarę i wybiegł bocznymi drzwiami do samochodu ucieczki, a następnie uciekł z parkingu", powiedziała kapitan policji w Los Angeles, Kelly Muniz.

