Płomienny Beyond Mortal Dreams (nowa płyta "Abomination Of The Flames")

"Abomination Of The Flames", nowy materiał deathmetalowego kwartetu z Australii, zarejestrowano, zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Andy'ego Kite'a w studiu Against The Grain.

Autorem okładki jest ukraiński artysta Xeeming alias Seeming Watcher.



Drugi longplay Beyond Mortal Dreams będzie mieć swą premierę 15 kwietnia (w wersji CD). Jego wydaniem zajmie się czeska Lavadome Productions.



"They Are Seven", premierowej kompozycji Australijczyków, możecie posłuchać poniżej:

Wideo BEYOND MORTAL DREAMS – They Are Seven (New Track, Lyric Video Premiere)

Oto program albumu "Abomination Of The Flames":



1. "Abomination Of The Flames"

2. "Hell Of Eternal Death"

3. "Deficit In Flesh"

4. "They Are Seven"

5. "Decimation Hymn"

6. "Misanthrope Messiah"

7. "Peace Through Annihilation".