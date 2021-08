Na czele discopolowej grupy z Radomia stoi Kuba Urbański. Lider zespołu Playboys na Instagramie ma ponad 43 tys. fanów, z którymi często dzieli się zdjęciami nie tylko ze sceny.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ostre pytania - będzie bang": Czy Kuba Urbański z formacji Playboys musiał się kiedyś bić? Disco Polo Music

Możemy oglądać również bardziej prywatne ujęcia, w tym rodzinne - z żoną i córką Hanią.

Sporo komentarzy zebrało archiwalne ujęcie wykonane tuż przed imprezą studniówkową.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ostre pytania - będzie bang!": Z czym kojarzy się słowo "kuciapka" wokaliście zespołu Playboys? Disco Polo Music

"Jedno jest pewne: 1. "Nic wtedy nie wyrwałem", 2. Był problem z fryzjerem.... 3. Chyba poszedł jakiś zakład, że nie ofrygam się do swojej matury, a tu jeszcze z pół roku przed" - napisał Kuba Urbański.

Reklama

Instagram Post

Fani nie mogli rozpoznać swojego idola. "Jakiś Ty przystojniacha jesteś" - napisała Kinga Zawodnik, znana jako prowadząca programów "Dieta czy cud" oraz "Pierwszy raz Kingi", mająca na koncie występ w teledysku "Tak pięknie jest" Macieja Smolińskiego.

Do największych przebojów ekipy z Radomia należą "Lejde" (sprawdź!), "Wyśmienicie" (z grupą Piękni i Młodzi), "Ja w to nie wierzę", "Tylko ty", "Zwariowałem (Ja przy tobie wariuję)" czy "Jak to się stało".

Clip Playboys Lejde

W 2021 r. zespół wypuścił piosenki "Moja twoja" (ponad 3,8 mln odtworzeń), "Pokochaj mnie" i "Ideały" (plus MiłyPan).