Piotr Rubik pokazał swoje córki. Podobne do rodziców?

Piotr Rubik z okazji świąt zabrał obie córki do fryzjera. Pokazał ich zdjęcia, a internauci nie mogli powstrzymać się od komplementów.

Piotr Rubik i Agata Rubik mają dwie córki /Jakub Kamiński /East News

Piotr Rubik jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych.

Reklama

Muzyk często podkreśla, że rodzina jest dla niego bardzo ważna. Jest związany z młodszą o 18 lat żoną Agatą Paskudzką, finalistką konkursu Miss Polonia 2005. Razem mają dwie córki: Helenę (ur. 2009) i Alicję (ur. 2013).

Ostatnio z okazji Mikołajek wspólnie ze starszą córką nagrał specjalny układ taneczny.



Kompozytor i Helena tańczą do utworu "Winter Wonderland/ Here Comes Santa Claus" z repertuaru Snoop Dogga i Anny Kendrick. Piosenka jest kojarzona przede wszystkim z filmu "Pitch Perfect 2". "Byliście grzeczni? Po nocnej wizycie Mikołaja humorki dopisują więc razem z Helenką tanecznie zaczynamy poranek. Miłego dnia!" - napisał pod filmikiem.

Instagram Post

Przed świętami zabrał obie córki do fryzjera. "Tata zabrał córki do fryzjera. I mimo, że pisałem to wiele razy to jeszcze raz napiszę: żadna piosenka nie wyszła mi tak jak one" - napisał pod zdjęciami.

Instagram Post

"Śliczne są te dziewczęta", "Trzeba przyznać że to prawda", "Ależ to są prześliczne dziewczynki te Wasze córeńki" - czytamy w komentarzach.