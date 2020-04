Piotr Cugowski z synem w nowym teledysku ("Takich jak my nie znał świat")

Piotr Cugowski zaprezentował teledysk do utworu "Takich jak my nie znał świat". W klipie pojawił się syn wokalisty i byłego trenera "The Voice of Poland" – Piotr Junior.

"Takich jak my nie znał świat" to utwór pochodzący z debiutanckiego albumu Piotra Cugowskiego "40", wydanego w październiku 2019 roku (dokładnie w 40. urodziny artysty). Wokalistka tym razem zaprezentował wersję akustyczną piosenki.



Za słowa utworu ( sprawdź! ) odpowiada Wojciech Byrski, muzykę skomponował sam Cugowski.

W teledysku nakręconym podczas samoizolacji widzimy również ujęcia z synem gwiazdora - Piotrem Cugowskim Juniorem.

"Ogromnie miło mi móc podzielić się z Wami produkcją, która powstała w domowych zaciszach" - napisał na Instagramie.

Ostatnie trzy lata Piotr i jego brat Wojciech Cugowski (gitara, wokal) razem z ojcem, Krzysztofem Cugowskim tworzyli muzyczny projekt Cugowscy. Dali setki koncertów w całej Polsce, promując wspólną płytę "Cugowscy" (posłuchaj!).

Jesienią 2018 r. wokalista pojawił się jako juror w "The Voice of Poland", zbierając pochlebne opinie wśród widzów. Przygoda z programem TVP2 trwała jednak tylko jedną edycję - sam Cugowski tłumaczył, że chce skupić się na pracy w studiu nad swoim solowym materiałem.

Niedawno Cugowski potwierdził, że zespół dzięki któremu zasłynął - Bracia - wstrzymał działanie.

"To zespół mega ważny dla mnie, który nas ukształtował. Na razie zawiesiliśmy działalność, ale myślę, że ją kiedyś odwiesimy" - stwierdził.