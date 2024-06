Piotr Cugowski podczas 61. Festiwalu w Opolu na scenie pojawił się już pierwszego dnia. Podczas premier wykonał utwór "Cisza przed burzą", który dał mu nagrodę ZAIKS.



- Niezbyt przepadam za formą rywalizacji tego typu w muzyce, jednak miejsce, jakim jest amfiteatr opolski, ma swoją magię i gdzie jak nie tutaj się zaprezentować. Liczę na wyrozumiałość publiczność opolskiej, która jest wspaniała. Mam do niej ogromny sentyment - zapowiadał przed Premierami.



Tekst do utworu Cugowskiego napisał Wojciech Byrski, doświadczony autor, z którym Cugowski współpracuje już od lat. Ale tym razem nie duetowi nie poszło łatwo. - Przyznam, że przy tym utworze [Wojtkowi] nie było łatwo, miał cztery podejścia do tego tekstu - mówił wokalista.

Cugowski do Opola wróci już w niedzielę, kiedy to pojawi się na koncercie "Zakochani są wśród nas", gdzie wykonane zostaną piosenki z tekstami Janusza Kondratowicza.

- Wykonam tam do jego wspaniałego tekstu, utwór autorstwa Krzysztofa Klenczona "10 w skali Beauforta " z towarzyszeniem orkiestry Adama Sztaby - mówił Interii.

Piotr Cugowski wywołał burzę swoimi słowami. Teraz komentuje

Jeszcze przed Opolem Piotr Cugowski w rozmowie z Plejadą zabrał głos na temat nowego otwarcia festiwalu, co było związane ze zmianą władzy w TVP. Wokalista mówił:

"Ktoś usilnie stara się podzielić, a chyba nie na tym rzecz polega. Myślę, że w ogóle mieszanie kultury, czy popkultury, czy kultury wyższej z wszelaką polityką to nie jest nigdy dobry pomysł. Oddzielić kreską te dwie rzeczy - tak byłoby najlepiej".

W rozmowie z Interią Cugowski ponownie zabrał głos na ten temat.

- Festiwal w Opolu, jak i Festiwal w Sopocie są to dwa miejsca, które wydaje mi się, że skutecznie opierają się wszelkim burzom i naporom. To taka moja opinia, że w ogóle kultury wszelakiej nie powinno się łączyć z polityką. Bo to nie jest dobry związek - stwierdził.