Piotr Bukartyk i teledysk "Brudna miłość". Za kamerą Wojtek Smarzowski

Utwór "Brudna miłość" zapowiada szykowaną na październik płytę "Być może to wszystko" Piotra Bukartyka.

Piotr Bukartyk zapowiada nowy album AKPA

Autorami utworu "Brudna miłość" są Piotr Bukartyk (tekst, muzyka) i gitarzysta jego zespołu Krzysztof Kawałko (muzyka).

Clip Piotr Bukartyk Brudna miłość

W nagraniu piosenki "Brudna miłość" udział wzięli Piotr Bukartyk (wokal), Krzysztof Kawałko (gitara elektryczna, gitara akustyczna, slide), Marek Błaszczyk (wurlitzer piano), Michał Przybyła (bas), Jerzy Markuszewski (perkusja) i Marta Podobas (chórki).

W teledysku wystąpili: Piotr Bukartyk, Franciszek Szymański, Anna Sosnowska i zespół Piotra Bukartyka.

Za zdjęcia, scenariusz i reżyserię klipu odpowiada Wojtek Smarzowski, autor wielokrotnie nagradzanych filmów takich jak "Kler", "Wołyń", "Pod Mocnym Aniołem", "Drogówka", "Róża", "Dom zły" i "Wesele".

"Szczerze mówiąc, kiedy wysyłałem Wojtkowi Smarzowskiemu nagrania swoich radiowych występów, wcale nie byłem pewien, czy aby na pewno dobrze robię. Piosenka śpiewana przez niewyspanego 'chłopca z gitarą' parę godzin po jej napisaniu, ma zwykle, oczywiście nie licząc tekstu, niewiele wspólnego z tym, co ostatecznie trafia na płytę. A jednak oddzwonił. Wybrał 'Brudną miłość' ze względu na - jak stwierdził - jej oazowy wdzięk. Gdy po jakimś czasie usłyszał wersję studyjną zdziwił się , ale ostatecznie uznał, że 'bluesik też jest OK'. Dopiero w trakcie pierwszego dnia zdjęć zdaliśmy sobie sprawę, że wersja studyjna jest dłuższa od tej pierwszej o ponad minutę. Z jednej strony kłopot, a z drugiej - jeśli nikt z nas tego wcześniej nie zauważył - to znaczy nie dłuży się, czyli jest dobrze!" - mówi Piotr Bukartyk.

"Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wybór tej właśnie piosenki na pierwszego singla z nowej płyty może się wydawać dyskusyjny. Trudno - jaki klimat taki przebój. Polska to również mój kraj, robię to, co uważam za słuszne również dlatego, że mam tu dzieci, nie tylko kota. Osoby, z którymi mam przyjemność współpracować, podzielają moje zdanie w tej kwestii" - dodaje twórca.



Piotr Bukartyk współpracował m.in. z kabaretem Pod Egidą, brał udział w festiwalach piosenki poetyckiej. Jego płyta "Szampańskie wersety" (1997) była nominowana do Fryderyka w kategorii album roku - dance i techno.

Utwory jego autorstwa wykonują Mietek Szcześniak, Andrzej Krzywy, Varius Manx, Stanisław Sojka, Krzysztof Kiljański i Ewelina Flinta.

Od 2010 roku prowadzi na Pol'and'Rock Festival (wcześniej pod nazwą Przystanek Woodstock) warsztaty muzyczne w ramach Akademii Sztuk Przepięknych.