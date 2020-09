Piosenka "Love Island" w tanecznym klimacie. Nowa wersja promuje drugą edycję show Polsatu

Taneczny remiks przygotowany przez DJ-a Brave promuje drugą edycję programu "Love Island. Wyspa miłości" nadawanego przez Polsat.

Jesienią 2019 r. przy pierwszej edycji "Love Island. Wyspa miłości" poznaliśmy oficjalny teledysk do piosenki "Love Island".

Wideo Mila - Love Island (official video)

W utworze zaśpiewała wokalistka o pseudonimie Mila (naprawdę nazywa się Michalina Drozdowska). Wokalistka i modelka rodem z Białegostoku ma na koncie m.in. cover przeboju "Rather Be" Clean Bandit, ale to "Love Island" sprawił, że zrobiło się o niej głośno.



Klip do oryginalnej wersji "Love Island" w słonecznym klimacie prosto z Hiszpanii zanotował ponad 830 tys. odsłon.

Randkowy reality show Polsatu powrócił z drugą edycją 31 sierpnia.

Z tej okazji powstał taneczny remiks, za który odpowiada DJ Brave.

Autorami piosenki "Love Island" są Cleo (tekst) i Piotr Walicki (muzyka, produkcja).

Wideo Brave Mila - Love Island (Brave Remix)

