We wtorek Georgia May Jagger podzieliła się tą radosną nowiną na swoim Instagramie.

32-letnia modelka i projektantka opublikowała serię zdjęć z ciążowej sesji.



Radosna wieść na Instagramie

"Cierpliwie czekamy na naszego nowego najlepszego przyjaciela" - opisała zdjęcia. Przyszła mama prezentuje się na nich w krótkim topie i dżinsach, podkreślających jej ciążowy wygląd.

Gratulacje spływają z całego świata

Fani, rodzina i przyjaciele zasypali parę gratulacjami. Suki Waterhouse, aktorka znana z "Daisy Jones and the Six", która w marcu powitała córkę ze swoim narzeczonym Robertem Pattinsonem, skomentowała post Georgii: "Nadchodzi mała legenda!! Kocham was oboje". Starsza siostra Georgii May, Jade Sheena Jezebel Jagger, również dodała swoje gratulacje, pisząc: "Go mama".

Zdjęcie Mick Jagger / Blondet Eliot/ABACA/Abaca/East News / East News

Georgia May Jagger i Cambryan Sedlick zaczęli się spotykać w 2021 roku, ale starają się utrzymać swoje życie prywatne z dala od mediów.

"Zawsze chciałam, żeby moje życie było jak najbardziej normalne" - powiedziała Georgia May w wywiadzie dla Harper’s Bazaar w ubiegłym roku.

Georgia May w 2023 roku uruchomiła swoją markę kosmetyków organicznych May Botanicals. Jej słynny ojciec Mick Jagger, który w przyszłym miesiącu skończy 81 lat, jest ojcem ośmiorga dzieci i ma już trójkę prawnuków.