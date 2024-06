Pilne wieści o reaktywacji Oasis. Jest oficjalne stanowisko — wszystko jasne

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że bracia Gallagher zarezerwowali trzy terminy w Wembley Arena na niespodziewaną i trzymaną w tajemnicy trasę koncertową w lipcu. Jednak Liam Gallagher przyznał fanom, że nic nie wie o planowanym występie z bratem Noelem. Jeden z fanów na platformie X zapytał Liama, czy powrót zespołu nastąpi w lipcu na Stadionie Wembley.

"Nikt mi nic nie powiedział. Może szukają nowego wokalisty, jak w Queen" - napisał krótko Liam Gallagher, odnosząc się do Adama Lamberta, który jakiś czas dołączył do legendarnego zespołu rockowego.

Zdjęcie Noel Gallagher / Jason Kempin / AFP



Ostatnio wiele plotkowało się o możliwym ociepleniu relacji między braćmi i potencjalnej reaktywacji Oasis - choćby na jedną trasę koncertową. Według doniesień anonimowych źródeł duet był bardzo blisko naprawienia swoich stosunków po tym, jak zarezerwowali daty na występy w londyńskim stadionie na 8, 9 i 10 lipca. Niestety, koncerty nie dojdą do skutku tego lata.

Reaktywacja Oasis nie dojdzie do skutku

"Reaktywacja Oasis była oczekiwana od lat. Ten rok miał być wielkim momentem, 30 lat od debiutanckiego albumu Definitely Maybe. Ale do tej pory nikt nie wiedział, jakie stosunki panują tak naprawdę pomiędzy Liamem i Noelem' mówił anonimowy informator magazynu Mirror.

W październiku 2023 roku ogłoszono, że Liam wyruszy w dużą trasę stadionową — z Noelem lub bez niego. Podczas letnich koncertów wykona wszystkie utwory z albumu Definitely Maybe z 1994 roku oraz niektóre z innych największych hitów Oasis. Gallagher ma również wystąpić na koncercie Co-Op w Manchesterze.