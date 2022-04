"2021" to utwór Piha, w którym muzycznie podsumowuje miniony rok. W tekście nie zabrakło budzących kontrowersje linijek.

Fragment utworu dotyczył Basi Kurdej-Szatan. "Szturm na Kapitol i Człowiek Bizon/Ej Kurdej-Szatan, ty tępa dzido/Boostery, warianty, Delta, Omicron/Dzieci miały być niе kłute, idziemy na żywioł - słyszymy.

Nawiązanie do aktorki dotyczy jej reakcji na działania Straży Granicznej na granicy z Białorusią wobec uchodźców próbujących przekroczyć tamtejszą granicę. Gwiazda w wulgarny sposób skomentowała pracę SG, nazywając ich "mordercami" i "maszynami".



Kurdej-Szatan kilka dni później przeprosiła za wpis.

Jednak poniosła w związku z nim konsekwencje, m.in. straciła pracę w "M

jak miłość’.

Clip Pih 2021 (prod. DJ Creon)

Kurdej-Szatan odpowiada Pihowi

"Super Express" zapytał aktorkę o fragment tekstu Piha dotyczący jej osoby.

"Dookoła nas dzieją się rzeczy dużo ważniejsze niż 'twórczość' nieznanego mi rapera. Po skopiowanym przez Państwa fragmencie wnioskuję, że to kolejny hejt, jakiego doświadczyłam już nieraz, i kompletnie mnie to nie rusza. Obecnie zajmuję się swoją fundacją i tym, aby informacja o projekcie 'Serce dla Ludzi Granicy', czyli pomocy psychologicznej i telefonie zaufania, dotarła do jak największej liczby osób. I zdecydowanie wolę skupiać się na pomocy i dobrych emocjach" - odpowiedziała.

Pih natomiast zdecydował się jeszcze raz skomentować cała sprawę

"Pytacie się, czy odpowiem K-S. Nie miałem zamiaru, bo kompletnie NIC w jej wypowiedzi mnie nie zabolało. Pih to nie produkt, Pih nie potrzebuje, nie chce i nie musi wyskakiwać z każdej lodówki. Od zawsze było to moim świadomym wyborem. Pih to nie pomidorowa, ja nawet nie chcę smakować wszystkim. Kochani, do brzegu... Nie mam zamiaru pastwić się nad kimś, kto potrzebuje dzisiaj ciszy i spokoju, dobrego PRu potrzebnego, żeby odbudować swój zrujnowany wizerunek. Nie taki był mój zamiar, więc poza tym wpisem, sam z siebie nie poruszę więcej tego tematu" - czytamy.