Piękni i Młodzi: Zobacz teledysk "Nie mów że"

Ponad 370 tys. odsłon ma już najnowszy teledysk discopolowego zespołu Piękni i Młodzi - "Nie mów że".

Na czele grupy Piękni i Młodzi stoi Magda Narożna /Karol Makurat / Reporter

Trio z Łomży (małżeństwo Magdalena i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski) w szybkim tempie zdobyły status gwiazdy disco polo.

Formacja była pierwszym w historii gatunku zespołem, który awansował do finału show "Must Be The Music".

Dorobek grupy Piękni i Młodzi obejmuje płyty "Niewiara" i "Tak już bez ciebie" oraz pięć singli, które osiągnęły wielomilionową oglądalność. Największe przeboje to "Ona jest taka cudowna" (ponad 70 mln odsłon), "Kocham się w tobie" (ponad 54 mln) i "Tak już bez ciebie" (ponad 40 mln).

Tuż przed sylwestrem trio wypuściło teledysk do piosenki "Nie mów że".

"Chcielibyśmy podziękować głównej bohaterce naszego klipu Amandzie za kolejną wspaniałą i owocną współpracę, całej ekipie Stykky Media, Łukaszowi Sienickiemu Noizz Bros. Dziękujemy Kamilowi Kwiatkowskiemu za inspiracje do stworzenia tego utworu oraz solówkę, która została włączona do naszego utworu" - czytamy.