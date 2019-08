Piękni i Młodzi w coverze "Wirują światła": Co zaśpiewała Magda Narożna po rozwodzie?

Na Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie discopolowa grupa Piękni i Młodzi przygotowała swoją wersję piosenki "Wirują światła". Za oryginał odpowiada formacja Imperium.

Na czele grupy Piękni i Młodzi stoi Magda Narożna AKPA

"Specjalnie dla Was Cover zespołu Imperium w naszym wykonaniu!! Wirują światła tańczy świat, nic się nie liczy oprócz nas;))" - czytamy na facebookowym profilu grupy Piękni i Młodzi.



Wideo Piękni i Młodzi - Wirują Światła (Oficjalny audiotrack)

Grupa Imperium powstała w 1990 r. z inicjatywy Waldemara Oksztula, Mirosława Krysztopy i Krzysztofa Boguckiego.

Do największych przebojów discopolowej formacji należą m.in. "Biała kalina", "Jesteś mym snem", "Zielona miłość", "Halina", "Żółte tulipany", "Oj, chmielu, chmielu", "Takich oczu jak ty nie ma nikt", "Hej dziewczyno", "Pierwsza miłość" czy "Dziwują się ludzie".

Obecnie na czele Imperium stoi Mirosław Krzysztopa, któremu towarzyszy Ireneusz Korolczuk i grupa tancerzy.

Wideo Imperium - Wirują Światła

Wersja audio Pięknych i Młodych ma już ponad 260 tys. odsłon. Choć fani chwalą przeróbkę, jednak pojawiają się też krytyczne głosy, że trio z Łomży nie przygotowało żadnej autorskiej piosenki.

Przypomnijmy, że grupa (małżeństwo Magdalena i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski) w szybkim tempie zdobyła status gwiazdy disco polo. Formacja była pierwszym w historii gatunku zespołem, który awansował do finału polsatowskiego show "Must Be The Music".

Dorobek grupy obejmuje płyty "Niewiara" i "Tak już bez ciebie" oraz pięć singli, które osiągnęły wielomilionową oglądalność. Największe przeboje to "Ona jest taka cudowna" (ponad 74 mln odsłon), "Kocham się w tobie" (ponad 57 mln), "Tak już bez ciebie" (ponad 44 mln, posłuchaj! ) i "Niewiara" (40 mln, posłuchaj! ).

Clip Piękni i Młodzi Kocham się w tobie

Na fali popularności grupy Magda Narożna w połowie 2015 r. pojawiła się na okładce magazynu "CKM".

Z piosenką "Na serca dnie" Piękni i Młodzi bez powodzenia próbowali swoich sił w eliminacjach do Eurowizji 2016.

Clip Piękni i Młodzi Ona jest taka cudowna

Pod koniec czerwca na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 9-letnią córkę Gabrielę.



"Zaszły pewne zmiany w naszym życiu osobistym... Podkreślamy! Tylko i wyłącznie osobistym! Niestety czasem tak bywa ze drogi dwóch osób się rozchodzą. Bardzo byśmy chcieli, byście uszanowali nasze życie osobiste gdyż mamy cudowną córeczkę, którą bardzo kochamy! Zostajemy w przyjacielskich stosunkach! Jeżeli chodzi o zespół nic się nie zmienia! Będziemy oddawać Wam nasze serca na scenie dopóki zdrowie nam na to pozwoli" - napisali członkowie zespołu Piękni i Młodzi.

Szybko okazało się, że Dawid i Magda znaleźli już nowych partnerów. Mężczyzna związał się z blondynką o imieniu Joanna, a jego była żona spotyka się z tajemniczym mężczyzną. Nowa miłość Narożnego pochwaliła się w sieci, że jej ukochany zasypuje ją kwiatami bez okazji.