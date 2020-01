Piękni i Młodzi: Pierwszy koncert w nowym składzie. Co robił Dawid Narożny?

W Koszalinie odbył się pierwszy koncert discopolowej grupy Piękni i Młodzi w zmienionym składzie. Na scenie zabrakło współzałożyciela Dawida Narożnego, który został usunięty po głośnej kłótni z byłą żoną, wokalistką Magdą Narożną. Jak komentują debiut nowego składu fani zespołu?

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką 2019 w Zakopanem

Przypomnijmy, że pochodząca z Łomży formacja Piękni i Młodzi w szybkim tempie zdobyła status gwiazdy disco polo. Grupa była pierwszym w historii gatunku zespołem, który awansował do finału polsatowskiego show "Must Be The Music" ( sprawdź! ).

Trio tworzyli Magdalena i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski. Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 9-letnią córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie.

Szybko okazało się, że Dawid i Magda znaleźli już nowych partnerów. Mężczyzna związał się z blondynką o imieniu Joanna.

Z kolei Magda Narożna pod koniec września 2019 r. oficjalnie pokazała swojego nowego ukochanego. To Krzysztof Byniak, z którym wokalistka bawiła się na weselu przyjaciół.

2 stycznia (dwa dni po koncercie grupy podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem) doszło do sprzeczki między obiema parami. W jej efekcie do szpitala trafiła ukochana Dawida Narożnego.

Szybko okazało się, że nie ma mowa o dalszej współpracy. Magda Narożna w połowie stycznia poinformowała, że nastąpiły zmiany w zespole.

"Formacja od tego momentu tworzy oraz koncertuje w składzie: Magdalena Narożna (liderka zespołu, wokalistka), Daniel Wilczewski (wokalista, klawiszowiec) oraz Daniel Biczak (wokalista, gitarzysta, realizator dźwięku). Dwoje pierwszych z wymienionych muzyków tworzyło zespół od samego początku, trzeci natomiast dołączył do niego 3 lata temu i pełen pasji oraz zaangażowania prezentował się wam na scenie. Ich wspólną decyzją, z dniem 02.01.2020 roku ze składu Pięknych i Młodych wykluczony został Dawid Narożny - czwarty dotychczasowy członek zespołu. Otrzymał on pisemne, prawnie wiążące wypowiedzenie, uniemożliwiające mu funkcjonowanie, wypowiadanie się czy też zawieranie jakichkolwiek umów w ramach tegoż zespołu" - czytamy w komunikacie.

Pierwszy koncert w zmienionym składzie odbył się 18 stycznia w Koszalinie.

"Z początkiem nowego roku planowane są także premiery nowych utworów. Pracujemy na pełnych obrotach aby w postaci nowych produkcji oddać wam całych siebie" - zapowiadali Piękni i Młodzi.

Do sieci trafiły pierwsze nagrania z występu w Koszalinie.



W komentarzach przeważają jednak głosy krytyczne wobec nowego muzyka grupy. "Bez Dawida to już nie to", "Masakra. To już nie to samo bez Dawida. Starych drzew się nie przesądza i będzie ciężko. Szkoda, że życie prywatne tak wpłynęło na waszą karierę", "On nawet śpiewać nie umie. Co to teraz będzie za zespół? Koszmar" - czytamy.



W tym czasie Dawid Narożny razem z nową partnerką opiekowali się córką w swoim domu w Łomży.

Dorobek zespołu Piękni i Młodzi obejmuje płyty "Niewiara" i "Tak już bez ciebie". Największe przeboje to "Ona jest taka cudowna" (ponad 77 mln odsłon), "Kocham się w tobie" (ponad 59 mln), "Tak już bez ciebie" (ponad 46 mln, posłuchaj! ), "Niewiara" (47 mln, posłuchaj! ) i "Chciałabym spać z tobą" (40 mln).

Na fali popularności grupy Magda Narożna w połowie 2015 r. pojawiła się na okładce magazynu "CKM".

Z piosenką "Na serca dnie" Piękni i Młodzi bez powodzenia próbowali swoich sił w eliminacjach do Eurowizji 2016.

