Piękni i Młodzi: "Jesteśmy produktem z wyższej półki". Ile kosztuje ich występ na weselu?

Magdalena Narożna , znana z zespołu Piękni i Młodzi , otwarcie przyznaje, że stawki za występy grupy są wysokie. W podcaście "Bądźmy razem. TVP" opowiedziała o swoich początkach na scenie, kiedy to grała wesela za 150 złotych.

Od 150 złotych do "dziesiątek tysięcy" za koncert

"To było prawie 20 lat temu, to były inne czasy. Dla mnie to był super pieniądz" - wspomina Narożna. Wraz z rozwojem kariery i rosnącą popularnością zespołu, stawki za występy również się zwiększały.