"Nikt nie pobiera wynagrodzenia za pracę przy tym projekcie. Ani my, ani klub, ani (mamy nadzieję) bileteria" - podkreślił wokalista.

"Dzieci i tak już są dotknięte przez los, bo to dzieciaki bez domów, z bidula, z ulicy" - można przeczytać w oświadczeniu opublikowanym przez Grabaża. "Teraz, dodatkowo, pozbawione opiekunów, pozostawione same sobie, chore, głodujące i przerażone tym, co się dzieje w Ukrainie".

Bilety na niedzielny koncert będą kosztować 100 zł. Sporo, ale z entuzjastycznych komentarzy internautów pod postem wynika, że szybko się wyprzedadzą. "Tanio!!!! Zróbcie co najmniej po 200!!! szczytny cel. Jak starczy biletów, to i spoza regionu fani przyjadą, połączmy przyjemne z tak bardzo teraz potrzebnym" - napisała jedna z fanek. Inni dodają, że dla fanów Pidżamy Porno ( posłuchaj! ) "obecność jest obowiązkowa".

Clip Pidżama Porno GRABAŻ 30 - Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości Tom Horn & Grabaż

"To jest na razie zajawka, a czasu mało..." - podsumował ten post Grabaż. "Mamy już wybraną Fundację, która na co dzień zajmuje się pomocą ukraińskim dzieciom. Kiedy organizatorzy podpiszą z nimi umowę, ujawnimy jej nazwę. To samo dotyczy biletów, po podpisaniu umowy z wybraną bileterką. To będzie pierwszy, klubowy koncert Pidżamy w Poznaniu od 12 lat... Nasłuchujcie wieści!!!" - zachęcił.