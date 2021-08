"Piast Superstars": Marek Piekarczyk i Dariusz Malejonek jako władcy Piastów. Kiedy premiera teledysków?

Autorski projekt muzyczno-historyczny "Piast Superstars" realizuje Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Zakłada on powstanie utworów audiowizualnych, z których każdy będzie osobną opowieścią o władcach z dynastii Piastów doby wczesnego średniowiecza.



Pierwsze dwa teledyski - o Bolesławie III Krzywoustym i Mieszku I - są już gotowe i ich premierę zaplanowano na profilu facebookowym i kanale YouTube gnieźnieńskiego muzeum odpowiednio 18 i 21 sierpnia.



Jak podało muzeum, zdjęcia do teledysku "Na Kołobrzeg!" poświęconego Bolesławowi III Krzywoustemu powstały na plaży w Kołobrzegu z udziałem Marka Piekarczyka, wokalisty grupy TSA. Partnerem projektu było miejscowe Regionalne Centrum Kultury.

Natomiast materiał filmowy do utworu "Czy mam wejść do wody?" o Mieszku I był realizowany w Teatrze im. Fredry w Gnieźnie. Na planie teledysku pojawili się wokaliści Ewa Pitura (Percival) i Dariusz Malejonek (Maleo Reggae Rockers).

Teledyski powstały przy wsparciu zespołu profesjonalnych instrumentalistów, aranżerów, scenarzystów i scenografów. Autorami muzyki są Tomasz Citak oraz Michał Pilas z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, który odpowiada również za teksty utworów.

Nowatorstwo projektu "Piast Superstars", według jego realizatora, polega na wykorzystaniu formy muzyki rockowej oraz konwencji teledysku do przekazania treści historycznych. Projekt ma popularyzować najstarsze dzieje Polski, ze szczególnym uwzględnieniem życia i dokonań pierwszych władców.



"Pragniemy przedstawić naszych władców jako ludzi z krwi i kości, którzy musieli podejmować trudne decyzje, mające wpływ na nasze państwo. Nie chcemy rzucać datami i opisywać zdanie po zdaniu co i kiedy miało miejsce. Zależy nam, by forma i przekaz były czytelne dla słuchaczy i budziły emocje. Warto też zaznaczyć, że 'Piast Superstars' to nawiązanie do tytułu słynnego musicalu 'Jesus Christ Superstar'" - powiedział cytowany w materiałach prasowych Pilas.