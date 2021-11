Muzyk zmarł 13 listopada 2021 roku w wieku 79 lat. O jego śmierci poinformował na Facebooku zespół The Tokens, w którym występował od 1955 roku. Phil Margo był współzałożycielem grupy wraz z bratem Mitchem Margo. Ich przebój "The Lion Sleeps Tonight" do dziś uważany jest za jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenek pop wszech czasów. Piosenkę w rzeczywistości stworzył Solomon Linda w 1939 roku w języku Zulu, ale to wersja The Tokens jest najbardziej znana.

Fanpage The Tokens żegna muzyka przypominając o dokonaniach braci. W oświadczniu czytamy, że "Phil i grupa [The Tokens] zdobyli kilka złotych płyt jako artyści nagraniowi, przynosząc światu takie hity jak "Tonight I Fell In Love", "I Hear Trumpets Blow" i "Portrait of My Love". Jako producenci spopularyzowali takie zespoły jak The Chiffons ("He's So Fine", "One Fine Day"), The Happenings ("See You In September", "I've Got Rhythm"), Randy & The Rainbows ("Denise") oraz Tony Orlando and Dawn ("Candida," "Knock Three Times," "Tie A Yellow Ribbon")".

Muzyczne korzenie grupy sięgały do muzyki doo-wopp, ale twórczość grupy była rozpięta na wiele dekad, więc z każdą płytą przynosiła inny rodzaj brzmienia. Jednym z pierwszych wokalistów w zespole był także słynny Neil Sedaka, choć jego przygoda z grupą nie trwała długo (1956-1958). Zespół wydał 19 płyt, a sukcesy na listach przebojów odnosiły szczególnie "Intercourse" w 1968 roku, "Cross Country" w 1973 roku, "Re-Doo-Wopp" w 1988 roku czy "Esta Noche El Leon Baila" w 1996 roku.

W zespole od zawsze ważna była rodzina, ponieważ początkowo założyli go bracia, a później przez lata za kulisami pomagała i wspierała ich siostra Maxine Margo. Syn Phila, Noah koncertował z zespołem przez 25 lat jako perkusista, a później dołączyły do nich także wnuki Phila - Solomon i Ethan. Zespół żegnając muzyka wspomniał także o jego pasji pisarskiej, filmowej oraz tej związanej ze sportem - softballem. W 2010 roku wydał docenioną przez krytyków książkę science fiction "The Null Quotient".