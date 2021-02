Peter Yarrow oskarżony o gwałt na nieletniej. Do sądu wpłynął pozew

Peter Yarrow – wokalista, autor piosenek i członek tria Peter, Paul And Mary – został oskarżony o gwałt na nieletniej, do którego miało dojść ponad 50 lat temu.

24 lutego do Sądu Najwyższego stanu Nowy Jork na Manhattanie wpłynął pozew kobiety, która twierdzi, że została zgwałcona przez Petera Yarrowa w jednym z nowojorskich hoteli w 1969 roku.

Kobieta (obecnie mająca 68 lat) twierdzi, że spotkała się z Yarrowem kilkakrotnie podczas jego koncertów. Artysta w ten sposób zdobył jej zaufanie.



Jedno ze spotkań gwiazdor zaaranżował w nowojorskim hotelu, po tym jak dziewczyna uciekła z rodzinnego domu w Minnesocie. Początkowo myślała, że chce jej pomóc i zaopiekować się nią w "ojcowski sposób", potem zorientowała się, że jest uwodzona.

W hotelu miało dojść też do gwałtu. Następnego dnia, muzyk miał kupić młodej dziewczynie bilet do domu i kazał jej się wynosić.

Ofiara Yarrowa twierdzi, że skutki jego czynu odczuwa aż do dziś. Od artysty domaga się odszkodowania za seksualne wykorzystanie, napaść, pobicie oraz zadawanie cierpienia emocjonalnego. W pozwie wymieniono również nazwę zespołu Peter, Paul And Marry ( zobacz! ) i zarzucono osobom współpracującym z Yarrowem, że musieli być świadomi tego, jak niebezpieczny jest dla dzieci i nic z tym nie zrobili.

Sam muzyk nie skomentował na razie pozwu, który wpłynął do sądu.



Problematyczna przeszłość Yarrowa

Będący członkiem tria - Peter, Paul And Mary - Peter Yarrow szczyt popularności osiągnął w latach 60. Ze swoimi kolegami z zespołu nagrał kilka cieszących się uznaniem piosenek takich jak: "Blowin' In The Wind", "Leaving On the Jet Plane" ( sprawdź! ) i "Puff (The Magic Dragon)" ( posłuchaj! ).

W 1970 roku muzyk został skazany na trzy lata więzienia za nieprzyzwoite czyny wobec 14-latki i jej 17-letniej siostry. Dziewczyny starały się zdobyć autograf gwiazdora. Ten otworzył im drzwi będąc nagi, a następnie chciał je przymusić do stosunku.

W celi spędził trzy miesiące. Za swój czyn przeprosił. "To były czasy prawdziwych nietaktów i kategorycznych błędów męskich wykonawców. Byłem jednym z nich. Zostałem przyłapany. Popełniłem błąd. Przepraszam za to" - komentował.

W 1981 roku prezydent Jimmy Carter udzielił muzykowi ułaskawienia. Yarrow w ostatnich latach jest nie do końca mile widzianą postacią na festiwalach muzycznych. W 2019 roku anulowano jego występ na Colorscape Chenago Arts Festival.

Po tamtym wydarzeniu muzyk wystosowywał oświadczenie, w którym oświadczył, że w pełni popiera wszystkie ruchy domagające się pełni praw dla kobiet oraz walczące z wykorzystywaniem. "Nie umniejszam ani nie usprawiedliwiam tego, co zrobiłem. Nie jestem w stanie odpowiednio przeprosić za ból, który zadałem swoimi czynami" - komentował.