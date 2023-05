Pete Brown nie żyje. To on napisał "Sunshine of Your Love" grupy Cream

Pete Brown, brytyjski poeta kontrkulturowy, który napisał teksty do wielu najpopularniejszych piosenek Cream, zmarł w wieku 82 lat.

Rodzina Jacka Bruce'a z Cream poinformowała o śmierci tekściarza.

"Byliśmy niezwykle zasmuceni, gdy dowiedzieliśmy się o śmierci wieloletniego przyjaciela i partnera pisarskiego Jacka, Pete'a Browna. Składamy najszczersze kondolencje żonie Pete'a Sheridan i dzieciom Pete'a, a także całej jego rodzinie i przyjaciołom. Miłość od rodziny Bruce". Brown zmarł na raka.

Brown jest uznawany za współautora piosenek Cream, w tym "I Feel Free", "Sunshine of Your Love", "White Room", "Dance the Night Away" i "SWLABR".

Po rozpadzie Creem, Brown pozostał bliskim współpracownikiem Jacka Bruce'a, współtworząc wiele jego solowych albumów.

Poza pracą z Cream i Bruce'em, Brown był liderem wielu własnych projektów, w tym The First Real Poetry Band, Pete Brown and His Battered Ornaments i Piblokto. Wydał także kilka tomików wierszy i napisał kilka scenariuszy filmowych.