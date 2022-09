Pestlegion: Premiera albumu "Sathanas Grand Victoria"

Za miks i mastering nowej płyty blackmetalowców z Pestlegion odpowiadał Toni Merkel, aktualny perkusista Sodom. Nie jest to zresztą jedyny akcent łączący drugi album Pestlegion z żywą legendą teutońskiego thrashu, w chórkach zaśpiewał bowiem sam Tom Angelripper, założyciel i frontman Sodom.

"Sathanas Grand Victoria" jest pierwszą płytą Pestlegion z udziałem perkusisty Dennisa Thiele alias Daementhor, muzyka znanego m.in. z niderlandzkiej grupy Prostitute Disfigurement spod znaku brutalnego death metalu. Muzyka Pestlegion określana jest jako dynamiczny tradycyjny black metal w stylu lat 90., w którym bezkompromisowość idzie w parze z zaawansowanym poziomem technicznym.



Następca albumu "Dominus Profundum" (2017 r.) trafił na rynek w barwach zasłużonej francuskiej Osmose Productions. Materiał dostępny jest w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.



Z całością materiału "Sathanas Grand Victoria" Pestlegion możecie się zapoznać poniżej:



Wideo Pestlegion - Sathanas Grand Victoria (Full Album Premiere)

Pestlegion - szczegóły longplaya "Sathanas Grand Victoria" (tracklista):

1. "Intro"

2. "We Deny Thy Name"

3. "The Portal"

4. "Into The Golden Valley"

5. "Ketzer Reim"

6. "Sathanas Grand Victoria"

7. "Adjuration Of The Elder Gods"

8. "Entsage Gott"

9. "The Warlock's Curse".