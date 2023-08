Perkusista The Police wyda swoje pamiętniki. "Dzikie przygody"

Oprac.: Mateusz Kamiński Wiadomości

Stewart Copeland, muzyk The Police, zapowiedział właśnie, że zamierza opublikować książkę, w której opowie o początkach działalności tego legendarnego zespołu. Znajdą się w niej jego zapiski z lat 1976-1979. Limitowana edycja będzie dodatkowo zawierać niepublikowane wcześniej zdjęcia grupy oraz nagrania demo z domowych sesji. Książka "The Police Diaries" trafi do czytelników 26 października tego roku.

The Police, czyli Stewart Copeland, Andy Summers i Sting /Richard E. Aaron/Redferns /Getty Images