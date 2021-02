Perennial Isolation po nagraniach. Kiedy premiera albumu "Portraits"?

Pod koniec marca swą premierę mieć będzie czwarta płyta Hiszpanów z Perennial Isolation.

Grupa Perennial Isolation niedługo opublikuje nowy album /materiały prasowe

"Portraits", nowy album blackmetalowego kwartetu z Barcelony, trafi do sprzedaży nakładem nowego wydawcy Perennial Isolation - niderlandzkiej Non Serviam Records (CD w wersji digipack, na winylu, cyfrowo).

Premiera zaplanowano na 26 marca tego roku. Materiał nagrano w Axtudio (także miks i mastering) oraz studiu należącym do Ivána Ferrúsa, gitarzysty Perennial Isolation.

Pod koniec stycznia zespół wypuścił nowy singel "Autumn Legacy Underlying The Cold's Caress".

Możecie się z nim zapoznać poniżej:

Oto program albumu "Portraits":

1. "The Fall Awakening"

2. "Autumn Legacy Underlying The Cold's Caress"

3. "The Breathless Season Bane"

4. "Unceasing Sorrows From The Vastness' Scion"

5. "To The Withering Womb"

6. "Through Fire Upon Fire"

7. "Embers In The Slumbering Threshold"

8. "The Silent Solace"

9. "Emanations From The Swallowed Twilight".