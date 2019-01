Pegi Young nie żyje. Była żona Neila Younga miała 66 lat

W Nowy Rok na raka zmarła Pegi Young, była żona Neila Younga, która wspierała go w chórkach w latach 80. i 90.

Pegi Young i Neil Young byli małżeństwem w latach 1977-2016. Wówczas rockman związał się z aktorką Daryl Hannah, którą formalnie poślubił w sierpniu 2018 r.

Margaret Morton (tak naprawdę nazywała się Pegi) karierę wokalną rozpoczęła w 1983 r. jako członkini The Pinkettes, chórku wspierającego Neila Younga podczas trasy "Rock-a Billy Shocking Pinks".

Para poznała się w 1974 r., gdy Pegi pracowała jako kelnerka na przyjęciu w pobliżu rancza rockmana. Tę historię opowiadała późniejsza piosenka "Unknown Legend".

Youngowie mieli trójkę dzieci: Bena i córkę Amber oraz drugiego syna Zeke, z poprzedniego związku Neila Younga z aktorką Carrie Snodgress.

U Bena i Zeke zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce, z kolei Amber cierpi na padaczkę. W 1986 r. Pegi Young założyła charytatywną organizację Bridge School.

Fundusze na tę szkołę małżonkowie zbierali podczas koncertów z udziałem gwiazd - dla Bridge School przez 30 lat grali m.in. Bruce Springsteen, Tom Petty, Crosby, Stills, Nash & Young, Bob Dylan, Elton John, David Bowie, Billy Idol, Tracy Chapman, Pearl Jam, Metallica, Alanis Morissette, R.E.M., Green Day, Willie Nelson, Tom Waits, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, No Doubt, Arcade Fire, Tony Bennett, Guns N' Roses, Jack White, Florence & The Machine, Tom Jones, Soundgarden, Norah Jones i Roger Waters.

Na własny rachunek Pegi zadebiutowała w 2007 r. Kolejne płyty to "Foul Deeds" (2010) i "Bracing for Impact" (2011). Występowała też z grupą The Survivors.

