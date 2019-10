Pectus i Kasia Cerekwicka w utworze "Głowę noś do góry" (film "Jak poślubić milionera")

"Głowę noś do góry" to druga propozycja grupy Pectus z płyty "Kobiety/Wojciech Młynarski", której premiera zaplanowana jest na 8 listopada 2019. Po duecie z Kasią Popowską czas na piosenkę w duecie z Kasią Cerekwicką. Teledysk do singla promuje film "Jak poślubić milionera".

Pectus wypuścili kolejny teledysk /VIPHOTO / East News

Kinowa premiera komedii odbędzie się 29 listopada. Pojawią się w niej m.in.: Małgorzata Foremniak, Mikołaj Rozenerski, Małgorzata Socha, Anita Sokołowska, Wojciech Mecwaldowski, Julia Wieniawa oraz Justyna Steczkowska.

Na nowej płycie "Kobiety/Wojciech Młynarski" (początkowo nazwanej "Najlepiej być w podróży") łącznie znajdzie się 10 duetów z polskimi artystkami. Pectus do współpracy zaprosił: Kayah, Alicję Majewską, Basię Kurdej-Szatan, Kasię Cerekwicką, Halinę Mlynkovą, Tulię, Natalię Szroeder, Kasię Popowską, Małgorzatę Ostrowską i Magdę Umer.

"Nigdy nie jest za późno, aby wziąć życie w swoje ręce, nie poddawać się, spełniać swoje marzenia i żyć pełną piersią. Tekst Wojciecha Młynarskiego aktualny był w czasach PRL, aktualny jest i dziś" - mówi kompozytor i wokalista Pectus Tomasz Szczepanik.

Clip Pectus Głowę noś do góry feat. Kasia Cerekwicka

Nowa płyta wpisuje się w jubileusz 15-lecia działalności zespołu Pectus, który zaplanowano w 2020 roku.

"Mnóstwo rzeczy się u nas dzieje, pracujemy. Cały czas jesteśmy intensywnie w trasie. Pracujemy nad płytą, więc na wiosnę odbędzie się trasa koncertowa promująca, bo obchodzimy 15-lecie zespołu w przyszłym roku, więc też mamy taki swój mały jubileusz. Mamy bardzo intensywny czas, ale my właśnie lubimy taki intensywny czas. Cały czas w podróży i najlepiej być w podróży" - mówił Marek Szczepanik Newserii Lifestyle.



Zespół Pectus powstał w 2005 roku w Rzeszowie. Trzy lata później podbił serca fanów utworem "To, co chciałbym ci dać" (posłuchaj!), który zagwarantował im Słowika Publiczności podczas 45 Sopot Festivalu. Od 2012 roku formację tworzą czterej bracia Szczepanik: Tomek (kompozytor, wokal, lider zespołu), Marek (perkusja), Mateusz (bas) i Maciej (gitara). Pierwszym owocem ich współpracy była płyta "Siła braci".

Kolejny ważny album w dyskografii zespołu to "Kobiety", z udziałem m.in. Urszuli Dudziak, Patrycji Markowskiej, Ireny Santor, Grażyny Łobaszewskiej i Maryli Rodowicz. W 2016 roku ukazała się z kolei płyta "Kolędy przy kominie", a w 2018 - "Akustycznie".