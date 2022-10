Jak można przeczytać w informacji podanej przez Bandcamp, czyli platformę muzyczną promującą artystów niezależnych, na płycie znajdą się niepublikowane nagrania, w tym nowe utwory, covery, remiksy, wersje na żywo i niewydane dema wspomnianych zespołów i wykonawców oraz innych, mniej znanych muzyków (m.in. My Morning Jacket, Fleet Foxes, King Gizzard And The Lizard Wizard, Mac DeMarco, Ty Segall, Amanda Shires i Jason Isbell, Sleater-Kinney, Tegan And Sara, Soccer Mommy, Wet Leg i Cat Power).

Pearl Jam, R.E.M, David Byrne, Animal Collective i inni wydają płytę, która ma wspierać dostęp do aborcji w USA

Cały zysk ze sprzedaży tych nagrań oraz dołączonych gadżetów ma trafić do organizacji non-profit działających na rzecz zapewnienia mieszkankom USA dostępu do aborcji. Ma to związek z tegoroczną decyzją Sądu Najwyższego o unieważnieniu precedensu sądowego "Roe przeciwko Wade". Wyrok ten oznacza, że aborcja nie będzie chroniona w USA prawem federalnym po raz pierwszy od 1973 r. i każdy stan może indywidualnie decydować, czy ją ograniczyć lub zakazać.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pearl Jam Got Some (live)