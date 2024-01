Paweł Stasiak w dzieciństwie był członkiem taneczno-wokalnego zespołu Gawęda. W 1985 r. został wokalistą grupy Papa Dance , w której początkowo śpiewał w chórkach.

- Byłem kreowany na idola, a ja nie czułem się idolem. Byłem kolesiem z czwartej klasy warszawskiego liceum i nagle okazało się, że mam wyjść na scenę i być frontmanem. Wcześniej bliższa była mi praca w radiu i prezentowanie nagrań, myślałem, że będę rozwijać się zawodowo w tym kierunku. Dostałem pewną szansę i stwierdziłem, że warto z niej skorzystać - opowiadał po latach w rozmowie z Interią.

Reklama

W połowie lat 80. Papa Dance zdobyła popularność szczególnie wśród młodszej publiczności za sprawą piosenek "Maxi Singiel", "Nasz Disneyland" czy "Nietykalni". Szybko przyszły sukcesy, m.in. nagrody na festiwalach w Opolu i koncerty przed wielotysięczną publicznością. Szacuje się, że w latach 80. zespół sprzedał ponad pół miliona płyt i kaset.

Paweł Stasiak i jego włosy. Jak zmieniał się lider Papa Dance? 1 / 14 Paweł Stasiak w dzieciństwie był członkiem taneczno-wokalnego zespołu Gawęda. W 1985 r. został wokalistą grupy Papa Dance, w której początkowo śpiewał w chórkach. - Byłem kreowany na idola, a ja nie czułem się idolem. Byłem kolesiem z czwartej klasy warszawskiego liceum i nagle okazało się, że mam wyjść na scenę i być frontmanem. Wcześniej bliższa była mi praca w radiu i prezentowanie nagrań, myślałem, że będę rozwijać się zawodowo w tym kierunku. Dostałem pewną szansę i stwierdziłem, że warto z niej skorzystać - opowiadał po latach w rozmowie z Interią. Źródło: AKPA

Podczas wyjazdu do Stanów Zjednoczonych na przełomie lat 90. zespół Papa Dance został rozwiązany. Paweł Stasiak występował pod pseudonimem Mr. Dance, pojawiał się też z Dyskoteką Pana Jacka, czyli muzycznym projektem Jacka Cygana.

W 2001 r. zespół Papa Dance powrócił na scenę z Pawłem Stasiakiem w roli wokalisty. Sześć lat później grupa skróciła nazwę do Papa D, gdy rozstała się z współzałożycielem Mariuszem Zabrodzkim (kompozytor i współproducent piosenek) i perkusistą Tadeuszem Łyskawą.

Pod szyldem Papa D zespół wypuścił premierowy album "Bezimienni" (2008), z którego pochodzą m.in. piosenki "Będziemy tańczyć", "Dla ciebie" i "Bezimienni". W 2022 r. Papa Dance dało specjalny koncert podczas Off Festivalu w Katowicach.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Stasiak Ocean codzienności

Paweł Stasiak szykuje solowy album. Co już wiemy?

Wokalista obecnie sporo czasu spędza w Malmö w Szwecji - to właśnie tam pracuje nad solowym albumem. Pierwszą zapowiedzią był duet z młodą wokalistką ze Szwecji - Sidney Kowalski ("Bywa że"). Teraz poznaliśmy nowy utwór "Byle z tobą".

Autorami piosenki są Juliusz Kamil (muzyka, tekst) i Paweł Stasiak (tekst) - razem byli jurorami w obu edycjach programu "Śpiewajmy razem. All Together Now" w Polsacie.

"W trochę nietypowy sposób przedstawiam Wam historię, którą zdecydowałem się po prostu opowiedzieć. Uwielbiam taki chillout. Spokojne tempo, całkowity relaks, oderwanie się od codzienności. Nunka Stawieray, która stworzyła wizję do tego utworu, całkowicie zrozumiała przekaz" - podkreśla wokalista.

Fani w komentarzach zwracają uwagę na fakt, że jest to zupełnie nowe muzyczne oblicze Stasiaka.

"Świetna piosenka", "Wspaniale jej się słucha", "Piękny numer, będzie hit", "Wiedziałam, że będą ciarki" - czytamy.