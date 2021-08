Paweł Małaszyński i Joanna Chitruszko wysyłają karteczkę z wakacji. Gdzie odpoczywa lider grupy Cochise?

Paweł Małaszyński i Joanna Chitruszko są parą jeszcze od czasów liceum. Ślub wzięli w sierpniu 2002 r.

Mają nastoletniego syna Jeremiasza (ur. 2004) i córkę Leę (ur. 2014). Rodzina rzadko bywa razem publicznie.

Joanna Chitruszko rozwija swoją zawodową karierę w Białymstoku - jest tancerką i choreografem. Razem z Karoliną Garbacik pełnią funkcje dyrektorek festiwalu tańca współczesnego Kalejdoskop.

Teraz Paweł Małaszyński pokazał wakacyjne zdjęcie z żoną, publikując "karteczkę z wakacji" znad Bałtyku z następującym wierszem:



"W Uniesieniu Wyczerpani, / Zazębieni i w Przenośni. / Na planecie Zależności / W Surowości, Łagodności, / Wyszeptałem Imię Twe" - napisał.

Dowodzona przez Małaszyńskiego rockowa grupa Cochise obecnie kończy prace nad swoją siódmą płytą. Premierę "The World Upside Down" wyznaczono na październik.

Za okładkę i szatę graficzną wydawnictwa odpowiada Szymon Chwalisz.



Oto szczegóły "The World Upside Down":

"The World Upside Down"

"All the things"

"Gimme Danger" (cover Iggy & The Stooges)

"Look Through The Leaves"

"Correct Me"

"Czarne serca"

"Wish"

"Black Flag"

"Higher Love"

"Z nieba w niebo"

"Zing".